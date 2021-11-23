نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوي وصفات طبيعية لتنظيف الأسنان وتبيضها فى المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنظيف الأسنان وتبيضها، يجب عليك أن تنظف أسنانك جيدا وتهتم بها حتى لا يتكون بها بعض الفطريات التي تسبب لك الألم وبعض المشاكل، حيث يسعى الكثير من الأشخاص إلى تبييض أسنانهم ويوجد أكثر من طريقة في المنزل لتبيض أسنانك وجعلها أنيقة وذو ابتسامة ساحرة وجذابة اتبع هذه الخطوات حتى تحصل على أسنان بيضاء اللون رائعة.

تنظيف الأسنان وتبيضها

وصفات طبيعية لتنظيف الأسنان

يوجد عديد من الطرق للتخلص من اصفرار الأسنان تابعونا

وصفة الليمون لتنظيف الأسنان وتبيضها

يمكنك المضمضة والغرغرة بعصير الليمون حيث بساعة على إزالة الطبقة الصفراء التي توجد في الأسنان.

يمكنك أيضا فرك أسنانك بقشر الليمون حتى تكون أسنانك ناصعة البياض.

قوم بمزج بضع قطرات الليمون مع بعض الملح، وقم بفرك أسنانك بها واتركها على أسنانك لمدة دقيقة.

ثم اشطفي أسنانك جيدا.

كرر هذه العملية مرة واحدة في الشهر حتى لا يؤثر الليمون على طبقة ألمينا الخارجية من أسنانك.

طريقة استخدام البرتقال لتبيض الأسنان

يمكن استخدام قشر البرتقال الطازج لتقليل اللون الأصفر المتراكم على الأسنان وذلك اتباع الخطوات التالي:

أولا: يتم فرك قشر البرتقال بأسنانك قبل النوم كل ليلة لوجود فتامين c والكالسيوم وفيتامين ج الذي يحارب الكائنات الدقية المتواجدة داخل الأسنان

ثانيا: وان لم يكن لديك قشر البرتقال الطازج يمكن استخدام قشر البرتقال المخفف

طريقة استخدام الملح والفحم لتبيض الأسنان

حيث يساعد الفحم والملح على تبييض الأسنان وتنظيفها وجعلها بيضاء لامعة، لأنها تساعد على إزالة الطبقة الصفراء الخارجية من على الأسنان،

اتبع هذه التعليمات حتى تحصل على أسنان رائعة بيضاء.

حيث يمكنك استخدام الملح يوميا عند تنظيف أسنانك وجعلها بيضاء.

يمكنك شراء كبسولات فحم من الصيدلية حيث يساعد الفحم على تنظيف الأسنان وجعلها ناصعة البيضاء.

اجعل كبسولة الفحم تتحول إلى بودرة فحم ثم أخطرها بقليل من الملح ثم اغسل بها أسنانك بالفرشاة.

اترك الخليط على أسنانك لمدة دقيقتين ثم اشطفي أسنانك وتلاحظ الفرق.

خليط الفحم مع صودا الخبز

يمكنك أيضا خلط الفحم مع صودا الخبز حيث يعطى نتائج مذهلة في تبييض الأسنان، لكنك استخدم هذه الوصفة مرة كل أسبوعين لتنظيف أسنانك وذلك لان صودا الخبز قد تسبب ضرر للثة وذلك باعتبارها واحدة من المواد الكاوية.