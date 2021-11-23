انت الان تتابع تفاصيل خبر كيفية تجديد جواز السفر المصري والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - جواز السفر يعد أهم وثيقة معك أثناء فترة سفرك في الخارج والذي يتيح التعرف علي هوية وجنسية حامله؛ لذلك يجب حفظه في مكان آمن ويفضل عمل أكثر من نسخة ضوئية منه؛ ويحق للمصريين المسافرين بالخارج تجديد جوازات السفر عند اقتراب انتهاء مدة صلاحية جواز السفر الذي يحملونه؛ ومن خلال هذا المقال سوف نشرح خطوات تجديد جواز السفر المصري والأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر المصري.

دواعي تجديد جواز السفر

حسب تعليمات وزارة الداخلية فإن أي جواز سفر جديد لا تتعدي مدة صلاحيته سبع سنوات ولا يجوز استبداله إلا إذا تمت سرقته أو فقدانه “بدل فاقد” أو أنه بدل تالف.

رسوم تجديد جواز السفر

قامت مصلحة الجوازات المصرية بتحديد قيمة الرسوم المطلوبة حتي تجديد جواز سفر المصريين في الخارج بقيمة 500 جنيه .

الأوراق اللازمة في تجديد جواز السفر

عدد 4 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

صورة بطاقة الرقم القومي أو البطاقة الشخصية “مصري” بشرط أن تكون سارية.

إحضار وثيقة الميلاد لمن هم أقل من الـ 16 سنة.

شهادة مؤهلات دراسية.

الموقف من التجنيد لصاحب جواز السفر المصري و استثناء من هم دون سن الـ 19 عام من هذا البند .

وثيقة تحديد الحالة الاجتماعية من خلال إحضار استمارة قسيمة الزواج أو الطلاق أيهما وجدت من أصل وصورة إذا تم الطلب.

” بيان طالب” إذا كان صاحب جواز السفر طالب ويقوم باستخراجه من جهة الدراس .

عند استخراج جواز سفر جديد يسلم المنتهي إذا طلب.

شروط وكيفية تجديد “الباسبور المصري”

التوجه لأحد مكاتب الجوازات والهجرة في القاهرة لاستخراج الجواز الخاص الجديد عند انتهائه بعد تجهيز وثائق السابق ذكرها ونقوم بالآتي:

حجز وثيقة جواز السفر أو ما يسمي بـ “نموذج 29 جوازات” وملء جميع البيانات المطلوبة فيها.

التوجه إلي مكتب مراجعة الأوراق ولصق الصور.

تقديم مستندات القيد الأصلية المعتمدة من الكلية أو المدرسة للعام الحالي بالنسبة للطلبة.

وبالنسبة للطلبة الأكبر من 19 عاما أيضا يقوم بإحضار قيد مثبت للذكور في حالة التجنيد قبل سفرهم.

أما بالنسبة للمواطنين غير الحاصلين علي مؤهل فيقومون بإيداع مبلغ مالي “تأمين جواز السفر” والإيداع من خلال بنك مصر أو البنك الأهلي المصري في حساب مصلحة الجوازات ثم الحصول علي إيصال بالإيداع.

عند إنهاء إجراءات استخراج جواز السفر الجديد أو إلغاؤه يحق لك استرداد مبلغ التأمين.

التوجه لمكتب مراجعة الأوراق لدفع الرسوم واستلام إيصال بذلك.

الحصول علي الجواز الجديد يكون في خلال 72 ساعة؛ مع إمكانية دفع رسوم خدمة الطلب عاجلة والحصول عليه خلال 24 ساعة فقط.

طريقة وشروط تحديث الجواز في المملكة العربية السعودية

قامت القنصلية المصرية في السعودية وفي أغلب الدول بوضع بعض الإشتراطات للمغتربين المقيمين خارج مصر لتجديد جواز السفر أهمها :

حضور الشخص الراغب في تجديده أو استخراجه بنفسه.

لا يشترط وجود توكيل حتي يتم تسليم ما يتطلبه التجديد من أوراق أو مستندات مطلوبة.

تسليم مستند إثبات الزوجة والأبناء القصر عند استخراج جواز مصري جديد في الخارج.

الفئات المذكورة يمكن أن تتسلم الجواز لأول مرة بدون توكيل.

تجديد جوازات المصريين بالسعودية

التوجه إلي مقر السفارة المصرية بالرياض.

استيفاء المستندات المطلوبة لتجديد جواز السفر المصري.

الإنتظار للحصول علي الموافقة المطلوبة حتي استخراج جواز السفر المصري.

الإنتظار لإستلام جواز السفر المصري.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر المميكن أول إصدار