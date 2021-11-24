نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصابع قدميك تكشف أصولك تعرف على أسرار شخصيتك من خلال شكل قدميك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقول بعض الدراسات أن شكل القدمين قد يكون مرتبطاً بجذورنا القديمة فإذا كنت متحمسًا لهذه الفكرة يمكنك إلقاء نظرة على الصور المذكورة أدناه لتحديد شكل القدمين ما هو الجذر الخاص بك؟ فيما يلي مجموعة من الحقائق التي تدعم العلاقة بين شكل قدميك وفهم جذورك.

أصابع قدميك تكشف أصولك

الحقيقة الأولى: يحدد الجينوم البشري العديد من العوامل الجسدية بما في ذلك الجلد والشعر ولون العين وشكل الجسم والأظافر والعديد من العوامل الأخرى بدءًا من الصلع وتنتهي بزيادة خطر الإصابة بأمراض معينة.

الحقيقة الثانية: شكل الإنسان يعتمد على التراث.

الحقيقة الثالثة: هناك مجموعة دراسات تكشف الخصائص القبلية لعائلات معينة في مكان معين على سبيل المثال عدد كبير من المجموعات العرقية في بلاد الباسك ليس لديها بصمات أصابع.

الحقيقة الرابعة: يجب أن نأخذ بعين الاعتبار العرق المختلط لأن جميع الأجناس تقريبًا كانت مختلطة منذ العصور القديمة ستجد القليل جدًا هناك ويمكن العثور على عدد قليل جدًا من الأصول النقية.

شكل القدم علي يؤثر طبيعية جذورك

لكن هذا ليس كل شيء فهناك المزيد من الجهد لاكتشاف أصل جذورك القديمة، وبحسب الكاتبة جين شاهيان في صحيفة “ديلي تلغراف” بعنوان “دعونا ننظر إلى أقدامنا” فإن النص يذكر أكثر من أصل واحد قال: “كل شيء في تحليل بنية وملمس القدمين يمكن أن يساعدك على فهم عواطف وشخصية الشخص الذي أمامك، عندما تكون غاضبًا كيف تمشي؟ عندما تكون سعيدًا، كيف تحزن؟ متى تصاب بالاكتئاب كيف تمشي؟ بمرور الوقت كل هذه المشاعر ستؤثر على قدميك، وأضاف: “بالطبع هذا لا ينطبق فقط على المشاعر لكن شكل قدميك يؤثر على طبيعة جذورك.