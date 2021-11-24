نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم مول تقدم لكم متعة التسوق مع فرصة الفوز بملايين الريالات في المقال التالي

عروض العثيم تقدم أفضل وأضخم العروض والتخفيضات بمناسبة ذكرى مرور 65 عاما على بداية نشأتها وعطائها لأبناء الوطن السعودي، حيث تقدم للأسبوع الثاني على التوالي فرصة الفوز بجوائز مالية وعينية قيمة تصل إلى ملايين الريالات، وذلك من خلال تحميل تطبيق اكتساب على موبايلك والإجابة على سؤال المسابقة بعد تسجيل دخولك وبذلك تكون قد قمت بالإشتراك فى المسابقة وهناك احتمال كبير في الفوز بألاف الجوائز من الجوالات والأجهزة والسلع المختلفة، هذا بالإضافة إلى الخصومات الجبارة التي تقدمها مجموعة أسواق عبد الله العثيم على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية ومن خلال هذا المقال نستعرض لكم أهم هذه المنتجات والعروض كما يلي. عروض العثيم على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية: قلاية السيف صحية سعة 9 لتر بسعر 369 ريال سعودي.

صانع طعام جيباس 4*1 بسعر 129 ريال سعودي.

قطاعة خضار كينوود بسعر 99 ريال سعودي.

خلاط اي تي سي مع مطحنة بسعر 45 ريال سعودي.

خلاط اي تي سي مع مطحنة بسعر 79 ريال سعودي.

فرن جي في سي برو كهربائي سعة 45 لتر بسعر 229 ريال سعودي.

ميكرو ويف جي في سي برو سعة 20 لتر بسعر 185 ريال سعودي.

محضر قهوة تركي السيف بسعر 99 ريال سعودي.

محضر قهوة نيكاي كامل القطع والأجزاء بسعر 59 ريال سعودي.

غلاية مياه جي في سي لصنع المشروبات الساخنة الأكثر طلباً في فصل الشتاء بسعر 29 ريال.

محضر قهوة نيكاي كامل القطع والأجزاء بسعر 59 ريال سعودي. غلاية مياه جي في سي لصنع المشروبات الساخنة الأكثر طلباً في فصل الشتاء بسعر 29 ريال. مكواة بخار نيكاي بسعر 50 ريال سعودي. عرض العثيم على شاشة ارو ال اي دي سمارت مقاس 32 بوصة بسعر 599 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون جيباس ال اي دي سمارت مقاس 40 بوصة بسعر 969 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون امبيكس ال اي دي سمارت مقاس 58 بوصة بسعر 1,599 ريال سعودي.

جوال تكنو كي اي 7 بسعر 555 ريال سعودي.

جوال فيفو واي 20 اس، مساحة 128 جيجا بايت بسعر 799 ريال سعودي.

جوال نوكيا 6300 زراير بسعر 195 ريال سعودي. عروض الأدوات المنزلية ومنتجات المطبخ: طقم قدور كاسا بونيتا مكون من 8 قطع بسعر 118 ريال سعودي.

قدر كاسا بونيتا متوفر بمقاسات مختلفة وأسعار تبدأ من 59 ريال سعودي وحتى 70 ريال.

عرض مقلاة كيتشنجر جرانيت مكون من قطعتين بسعر 49 ريال سعودي.

طاولة قهوة تي بي بسعر 59.95 ريال سعودي الحبه.

كرسي رحلات بسعر 32.95 ريال سعودي. طقم قدور نيو فلون مكون من 8 قطع بالإضافة إلى هدية قيمة بسعر 155 ريال سعودي.

بطانية أجين مقاس 200 *240 سم وزن 4 كجم بسعر 84.95 ريال سعودي.

بطانية كريستال مقاس 220*240 سم وزن 8كجم بسعر 175 ريال سعودي.

لحاف أطفال مكون من 3 قطع بسعر 49.95 ريال سعودي.

لحاف أساس نفرين مقاس 220*240 سم بسعر 54.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم مول تقدم لكم متعة التسوق مع فرصة الفوز بملايين الريالات - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم مول تقدم لكم متعة التسوق مع فرصة الفوز بملايين الريالات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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