نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أسواق العثيم السعودية وأحدث العروض الأسبوعية المقدمة منها في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسواق العثيم السعودية ، تقدم أسواق عبدالله العثيم في السعودية عروضها الأسبوعية بدءاً من اليوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من نوفمبر وتستمر حتى الثلاثاء الموافق الثلاثون من نوفمبر 2021 حيث يتوفر في أحدث العروض الأسبوعية المقدمة الكثير من الخصومات التي دائماً ما تقدمها أسواق العثيم على كل شيء تقدمه حيث تصل في بعض الأوقات نسبة الخصومات إلى أكثر من الخمسون بالمائة على العديد من مختلف المنتجات التي تقدمها ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم أهم ما جاء بتلك من سلع ومنتجات غذائية.

أسواق العثيم السعودية وأحدث العروض الأسبوعية المقدمة

مع خصم 53% احصل على صابون تايد مركز أصلي 7 كجم بسعر 45.95 ريال سعودي بدل من 97.95 ريال.

خصم 49% على اسباكتي قودي 450 جرام عدد أربعة حبة بسعر 9.95 ريال سعودي بدل من 19.80 ريال.

وفر واحصل على خصم 26% على دجاج مجمد دوكس 10 في 1100 جرام بسعر 113.95 ريال سعودي بدل من 154.95 ريال.

كما يوجد الكثير من الخصومات على منتجات أخري ومنها خصم 34% على حليب المراعي بودرة وخصم 35% على أرز أبو كاس مزة بسمتي 10كجم وسكر أبو فهد ناعم مع خصم قيمته 28% وغيرهم من المنتجات.

عروض اللحوم الحمراء الطازجة

دائماً ما تحمل العروض الأسبوعية المقدمة على لحوم حمراء طازجة بتخفيضات كبيرة ومنها لحوم عجل بلدي ولحم خروف ولحم تيس بلدي وأهم ما جاء بالعروض المقدمة التالي:

احصل على كيلو لحم عجل بلدي بالعظم بسعر 33.95 ريال سعودي. كما يوجد لحم خروف بربري بالعظم وجاء سعر الكيلو منه 52.95 ريال سعودي. وسعر الكيلو الواحد من لحم رفيدي بالعظم 49.95 ريال سعودي. احصل على كيلو لحم تيس بلدي بالعظم بسعر 53.95 ريال سعودي. ولحم غنم سواكني بالعظم سعر الكيلو 39.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم

يوجد كل ما يحتاج إليه العملاء من كافة السلع الغذائية حيث يوجد خضروات وفاكهة ومنها برتقال عصير وأناناس وليمون فيتنامي وباذنجان أسود وبطاطا حلوة وملفوف محشي وبروكلي وثوم شبك وذرة كوز وجوافه كرتون وعدد من أنواع التمور المقدمة بأقل الأسعار كما يوجد عدد من أنواع الأجبان والزيتون ومنها جبنه تشيز لاند قد بحبة البركة وشبيهة جبنه فيتا مصري وجبن رومي مصري تشيز لاند وجبن هالي براميلي حليب أبقار وجبنه بدر قد حبة البركة وطرشي بوليف خضار مشكل ويوجد توابل وخضار مجمد ومنتجات ساديا وغيرها.