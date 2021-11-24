شوف عروض العثيم الأسبوعية 24 نوفمبر 2021 أسعار مجنونة وفرصة الربح بسيارة

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية 24 نوفمبر 2021 والتي تبدأ السابعة من صباح اليوم الأربعاء بأسعار مجنونة، بمناسبة الاحتفال بالعيد السنوي لتأسيس أسواق عبد الله العثيم جاءت تلك العروض تحت عنوان أسعار مجنونة، تخفيضات كبيرة على أسعار السلع تشهدها أسواق العثيم هذا الأسبوع بمناسبة مرور 65 عاماً على إنشاء أول مركز تسوق بالمملكة العربية السعودية يحمل اسم “أسواق العثيم”، ومنها توالت عروض العثيم اليومية والأسبوعية حتى أصبح من أكبر مراكز التسوق بالمملكة، تعرف على أحدث عروض العثيم لهذا الأسبوع بصفحة واحدة بالتفصيل.

عروض العثيم الأسبوعية 24 نوفمبر 2021

بمناسبة مرور 65 عاماً على تأسيس العثيم، قامت إدارة العثيم بمنح 11 سيارة لعملائها من خلال السحب في فترة أسبوعين، منها 5 سيارات ماليبو، و6 سيارات من ماركة كابتيفا، تُمنح تلك السيارات للعملاء الذين يسجلون بياناتهم في خلال أسبوعين من اليوم، كما توجد آلاف الجوائز المقدرة بملايين الريالات عبر تطبيق اكتساب، لذلك إذا كنت من عملاء اكتساب امسح الكود من خلال جوالك الذكي ثم اشترك في السحب بتزيد فرصتك في الفوز.

تسري عروض هذا الأسبوع من اليوم الأربعاء، وحتى يوم الثلاثاء القادم الموافق 30 نوفمبر 2021، وتجدون فيها الكثير من التخفيضات التي تساعدكم في شراء مجموعة كبيرة من متطلبات المنزل بأفضل سعر ممكن، تشمل العروض كافة المنتجات المتوفرة بالفروع إلى جانب العروض الإضافية الخاصة بعملاء اكتساب.

أحدث عروض العثيم لهذا الأسبوع بصفحة واحدة

تخفيضات تصل إلى 40 % على أسعار اللحوم، عروض متنوعة على الأجبان الطازجة ومنتجات الألبان والأجبان المعلبة، تخفيضات على أسعار الصلصة، خصم على مسحوق غسيل تايد وأنواع أخرى مثل مسحوق كلينا، عروض على الكثير من أنواع الفواكه والخضروات مثل البروكلي والبطاطس الحلوة والأناناس والليمون وغيرها.

عروض على منتجات مخابز زود التابعة لأسواق العثيم والتي تقدم أشهى الحلويات والمخبوزات الطازجة، عروض أخرى على المنتجات المجمدة مثل عروض أكياس مونتانا الخضروات المجمدة وعروض امريكانا، تخفيضات على أسعار المكسرات وخصومات على أسعار الفستق والكاجو، عروض على منتجات السنبلة.

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