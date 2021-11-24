شوف خصومات 65% على الأجهزة المنزلية في اكسترا السعودية اليوم في الجمعة البيضاء

اكسترا هي شركة سعودية وتعمل في مجال تجزئة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية وهواتف المحمول، فترغب كل سيدة في أن توفر كافة الأجهزة لمنزلها ولكنها تفكر في الأسعار ولكن من خلال التعامل مع اكسترا لا داعي للتفكير مطلقًا، وإليكم في مقالنا التالي أبرز الأجهزة التي يتوفر العرض عليها من قبل اكسترا.

عروض اكسترا السعودية على الأجهزة المنزلية

توفر اكسترا إلى عملائها مجموعة من العروض والخصومات على مختلف الأجهزة المنزلية التي من بينها المكيفات وإليكم في السطور الآتية أبرز أنواع المكيفات التي يتوفر العرض عليها من قبل اكسترا:

مكيف كلاس برو جداري 18000 وحدة توزيع هواء في أربعة اتجاهات بارد مع خصم بنسبة 33.34%.

جري مكيف جداري 18500 وحدة تنظيف ذاتي بارد مع خصم بنسبة 31.42%.

مكيف هاير جداري 18400 وحدة مع ايونيزر فلتر نانو اكوا بارد مع خصم بنسبة 34.38%.

مكيف جنرال جداري 24000 وحدة بارد مع خصم بنسبة 23.89%.

خصومات اكسترا السعودية

مكيف جري جداري 22000 وحدة بارد، واي فاي متوفر باللون الأبيض مع خصم بنسبة 25.64%.

توافر الخصومات مكيف ال جي 18000 وحدة بارد مع خصم بنسبة 43.1%.

تحتوي الخصومات على كلاس برو مكيف جداري 22000 وحدة توزيع هواء في أربعة اتجاهات بارد مع خصم بنسبة 27.28%.

سامسونج مكيف جداري 18000 وحدة روتاري بارد مع خصم 34.38%.

تشمل الخصومات جري مكيف جداري 23000 وحدة تنظيف ذاتي حار وبارد.

تخفيضات وعروض اكسترا في المملكة العربية السعودية

يشمل العرض مختلف الأجهزة المنزلية التي من بينها أيضًا غسالات الملابس ومن بين تلك الأجهزة:

غسالة كاندي تعبئة أمامية غسيل 14 كيلو وتجفيف 9 كيلو متوفرة باللون الفحمي.

تضم العروض غسالة توشيبا تعبئة علوية 10 كيلو مع ثمانية برامج متوفرة باللون الفضي.

غسالة دايو تعبئة أمامية غسيل 13 كيلو مع تجفيف 7 كيلو متوفرة باللون الفضي.

عروض اكسترا السعودية على الثلاجات

إليكم في السطور الآتية أقوى عروض اكسترا على الثلاجات: