شوف العرض عرضين الحق عروض مكتبات جرير Garir offers عروض نهاية العام ولفترة محدودة بخصم 60%

تقدم مكتبات جرير بالمملكة العربية السعودية العديد من السلع والمنتجات المميزة والحديثة 2021/2022 بإصدارات حصرية فقط لدى مكتبات جرير على أحدث أنواع الجوالات بإستخدام تقنيات مذهلة في عالم التكنولوجيا، مما يجعل الهاتف وكأنه مجموعة متنقلة من التقنيات المتعددة التي تغنيك عن أي شئ آخر، كما بالمكتبات عروض أخرى على أسعار الشاشات الحديثة، وعلى أسعار المعدات الرياضية، كما بالمكتبات عروض أخرى متنوعة على أسعار جميع اكسسوارات الجوالات الحديثة وإكسسوارات الإلكترونيات الأخرى، وكذلك على أسعار العديد من المنتجات المميزة من أحدث الإصدارات لهذا العام، وإليكم جميع التفاصيل:

عروض مكتبات جرير Garir Ksa offers بالمملكة العربية السعودية

نقدم لحضراتكم باقة من أفضل الخصومات بجميع فروع مكتبات جرير بمدن المملكة العربية السعودية، حيث توفر المكتبات خصومات خاصة على سعر هاتف آبل ايفون 13 بسعة 512 جيجابايت من الجيل الخامس للجوالات 5G باللون الأزرق، وخصم آخر منهم على سعر هاتف آبل أيفون 13 بسعة 512 جيجابايت من الجيل الخامس 5G باللون الأحمر، وخصم آخر منهم على سعر هاتف Apple iphone 13 بسعة 512 جيجابايت بلون سماء الليل من الجيل الخامس 5G.

خصومات خاصة من مكتبات جرير بأسعار خاصة Garir على الشاشات والهواتف

تقدم مكتبات جرير Garir store خصومات أخرى على أسعار الجوالات الحديثة، ومن بينهم: تخفيض مميز على سعر هاتف آبل أيفون 13 بسعة 512 جيجابايت 5G بلون ضوء النجوم من الجيل الخامس، وعرض مميز آخر منهم على سعر شاشة هاير H65K6UG بوصة بدقة 4K الترا اتش دي دي ال أي دي بخصم 48%، وخصم إضافي 10% بخصم 600 ريال، وخصم آخر منهم على سعر شاشة تي سي ال 55 بوصة بدقة 4K وتوفير أكثر من 1000 ريال سعودي، وتخفيض آخر منهم على سعر هاتف ميكروسوفت سيرفس برو 7 لابتوب 2*1 بتصميم جهاز لوحى منفصل، وخصم آخر منهم على سعر الجوال المميز من أيفون أبل 13 بسعة مميزة 512 GB 5G باللون الوردي.

عروض أخرى من مكتبة جرير على الهواتف الذكية

تخفيضات مميزة أخرى توفرها مكتبات جرير بالسعودية على أسعار: هاتف آبل ميني أيفون 13 بسعة 512 جيجابايت من الجيل الخامس بخصم 60%، وغيره العديد من الخصومات الأخرى.