شوف عروض بنده الجمعة البيضاء في السعودية وفر حتى نصف السعر في هايبر بنده hyper panda

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عمر شويل - جدة وفر حتى نصف السعر مع عروض بنده الجمعة البيضاء في السعودية، وتخفيضات حتى نفاذ الكمية في جميع فروع هايبر بنده السعودية، ولمدة أسبوع بدايةً من الأربعاء 19 ربيع الثاني وحتى الثلاثاء 25 ربيع الثاني، بحيث تجدوا طوال هذا الأسبوع كل ما تبحثون عنه من السلع الغذائية والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، والمزيد من المنتجات بتخفيضات أكبر في عروض بنده الأسبوعية.

عروض بنده الجمعة البيضاء في السعودية

تشتمل عروض بنده الجمعة البيضاء 2021 في السعودية على كافة الأغذية؛ حرصًا على أن تتمكنوا من اعداد وجبات طعام متكاملة العناصر الغذائية لأسرتكم، فتقدم اللحوم التي تشتمل على واحد من أهم العناصر الغذائية التي يتوجب توافرها في الوجبات، والنقاط التالية تتضمن وفرة من المنتجات ذات الأسعار المخفضة.

1 كجم كفتة بقري برازيلي، بسعر 24.95 ريال سعودي بدلًا من 38.95 ريال سعودي.

1 كجم مكعبات بقري برازيلي بسعر 27.95 ريال سعودي بدلًا من 39.95 ريال سعودي.

ربع خروف روماني بسعر 259.95 ريال سعودي بدلًا من 299.95 ريال سعودي.

عروض بنده الصفحة الرئيسية

جاءت عروض بنده الصفحة الرئيسية تحتوي على مختلف أنواع الأغذية، بدايةً من الأرز الذي يستخدم في تحضير أشهي الأكلات ومن بينها الكبسة، ثم ننتقل إلى العبوات الموفرة من الزيوت، فيُمكنكم شراء عبوتين بسعر واحدة وضمان أقل سعر، ويوجد أيضًا العسل الذي يمد الجسم بالطاقة، ولذلك فإنه ينصح يتناوله في الصباح الباكر، كما يمنح الجسم العديد من الفيتامينات التي يحتاجها، إلى جانب كونه غني بمضادات الأكسدة.

عرض 1+1 كيس أرز سيلا هندي، وزن 10 كجم للكيس، بسعر 51.50 ريال سعودي بدلًا من 103 ريال سعودي.

2 عبوة زيت حجم 1.5 لتر، بسعر 19.95 ريال سعودي بدلًا من 37.95 ريال سعودي.

عبوة عسل نصف كيلو بسعر 19.95 ريال سعودي بدلًا من 40.50 ريال سعودي.

هايبر بندة hyper panda

لمن يبحث عن أدوات وأجهزة المنزل بأسعار مخفضة إليكم أقوى التخفيضات من هايبر بنده، فنجد كافة لوازم المطبخ بدايةً من الأواني، الصواني التي توضع في الفرن وبخامات غير لاصقة، وأيضًا القلايات، كما نجد معظم الأجهزة الضرورية في المطبخ كالخلاطات والعصارات، سواء لخلط المكونات مع بعضها البعض، أو لتحضير العصائر الطازجة بالفواكه الطبيعية، وتوجد أيضًا الشواية الكهربائية التي تجعلك تحضرين أشهي الأطعمة المشوية في المنزل، وإليكم تفاصيل المنتجات مع الأسعار.