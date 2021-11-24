نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف طريقة الاشتراك في سحب على سيارة ماليبو أو كابتيفا من أسواق العثيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد أسواق العثيم من أكبر مراكز التسوق وتجارة التجزئة بالمملكة، وهذا العام تحتفل شركة أسواق العثيم للتجارة بمرور 65 عام على بداية تأسيس شركة العثيم الأم والتي أسسها الراحل صالح العثيم رحمه الله.

وبتلك المناسبة تقدم عروض كبيرة على المنتجات المتوفرة داخل الفروع، وتقدم أساق العثيم مفاجأة كبرى لعملائها هذا العام فبجانب الجوائز الأسبوعية والتي تتمثل في نقاط رصيد اكتساب بآلاف الريالات، يمكن للعملاء الفوز بسيارة فاخرة.

طريقة الاشتراك في سحب السيارة من أسواق العثيم

بمناسبة مرور 65 عام على تأسيس أسواق العثيم، أعلنت أسواق عبدالله العثيم عن سحب على 11 سيارة فاخرة، منها 5 سيارات ماليبو و6 سيارات كابتيفا.

إن الاشتراك في السحب لا يتطلب سوى زيارة أحد فروع العثيم الموجودة في كافة مناطق المملكة تقريبًا والاستمتاع بالتسوق داخل الفرع، مع تحميل تطبيق اكتساب الخاص ببرنامج الولاء التابع لأسواق العثيم على الهاتف وتفعيل اشتراكك بنظام اكتساب العثيم.

وسيكون عليك الإجابة على سؤال بسيط عبر تطبيق اكتساب، وسيتم ترشيحك لنيل إحدى السيارات التي سيتم السحب عليها في خلال أسبوعين.

طريقة الاشتراك في سحب الأيفون من أسواق العثيم

وأيضًا تقدم أسواق العثيم وبمناسبة الذكري ال 65 لإنشاء تلك المؤسسة العريقة، فسوف يتم عمل سحب لربح هواتف أيفون في الفروع المختلفة بشكل أسبوعي وحتى نهاية عام 2021، وسيبدأ أول سحب يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر 2021.

فرصة ربح آلاف الريالات من أسواق العثيم

تقدم أسواق العثيم أيضًا وبمناسبات الاحتفالات بذكرى تأسيسها بتقديم هدايا في صورة رصيد اكتساب يمكن استبدالها من الفروع بمنتجات وتقدر قيمتها بآآلاف الريالات.

ويمكن أيضًا لمشتركي اكتساب المشاركة في السحب على الجوائز بمجرد زيارة أحد الفروع والشراء منه وسوف يضاف إليهم رصيد اكتساب بشكل تلقائي على قيمة المشتريات.

وتبلغ قيمة الرصيد المضاف من اكتساب 2 ريال عن كل 100 ريال سعودي، وأيضًا سيكون العميل مؤهل لدخول السحب على رصيد إضافي,

ويمكن أيضًا الاستمتاع بمئات العروض الأسبوعية بداية من يوم الأربعاء 24 نوفمبر وحتى يوم 30 نوفمبر 2021م، لكن يرجي ملاحظة أن المنتجات التي يتم شراؤها داخل العروض الأسبوعية التي تقدمها أسواق العثيم قد لا تضيف نقاط لرصيد اكتساب إلا إذا تم الإعلان عن ذلك.