شوف خصومات اكسترا اليومية 60% حتى نهايى الأسبوع تسوق الآن

خصومات اكسترا اليومية، تعد شركة اكسترا من الشركات المساهمة التي استطاعت الدخول إلى الأسواق المالية في المملكة العربية السعودية، وقد تم حدوث ذلك في شهر ديسمبر عام 2018، حيث أن تلك الشركة تختص في بيع العديد من الأشياء ومن ضمنها، مستحضرات العناية الشخصية، وكذلك الإلكترونيات الاستهلاكية على سبيل المثال، الكاميرات وهواتف المحمول والعديد من الأشياء الثانية، حيث أن المعارض التي تخص الشركة وصلت إلى حوالي سبعة وأربعون معرضًا متواجدون بالمملكة العربية السعودية، وعدد اثنان وخمسون معرض موزعين بمناطق متفرقة في الخليج العربي.

عروض اكسترا الأسبوعية أقوى الخصومات لمدة اسبوع تصل إلي 50%

خصومات اكسترا اليومية

تتواجد شركة اكسترا في المملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الشركة تستمر في أن تقوم بتقديم أقوى وأكبر الخصومات وكذلك العروض الرائعة والمذهلة للغاية، كما أنها تكون شديدة الحرص على تقديم هذا، فهي تعد من ضمن الشركات التي تتواجد في المملكة العربية السعودية والتي تختص في بيع الإلكترونيات من خلال التجزئة، وكذلك لبيع الأدوات والأجهزة المنزلية، كما يتم تواجد نحو اثنان وأربعون فرعًا في السعودية، وعدد اثنين آخرين في البحرين وأيضًا عمان.

عروض اكسترا المملكة العربية السعودية

عروض اكسترا اليوم تليفزيون من النوع تي سي ال حجم 65 بوصة عالي الدقة يكون بسعر 2899 بدلًا من 3909 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا الأسبوعية شاشة التليفزيون من النوع سامسونج حجم 55 بوصة عالي الدقة سعرها يكون 3799 بدلًا من 6999 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الشهرية سعر مضخم الصوت من النوع إل جي 1000 واط يكون 849 بدلًا من 1399 ريال سعودي.

عروض اكسترا الأسبوعية

خصومات اكسترا اليوم شاشة التليفزيون من النوع كلاس برو حجم 75 بوصة تدعم الأندرويد وعالية الدقة سعرها يكون 3199 بدلًا من 6399 ريال سعودي. عروض اكسترا الشهرية هاتف من النوع سامسونج جالكسي إس 21 بسعة 128 جيجا بايت، 5 جي رام باللون البنفسجي يكون بسعر 3299 بدلًا من 3999 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الأسبوعية هاتف من النوع سامسونج جالكسي إس 20 إف إي باللون الأحمر سعته تكون 128 جيجا بايت يدعم الجيل الخامس بسعر 1899 بدلًا من 2999 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا الشهرية هاتف المحمول من النوع سامسونج نوت 20 سعة 256 جيجابايت، 5 جي رام باللون البرونزي يكون بسعر 2599 بدلًا من 3999 ريال سعودي.

خصومات اكسترا الشهرية