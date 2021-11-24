شوف تنزيلات بنده الأسبوعية خصومات تصل إلي 50% تسوق الآن

تنزيلات بنده الأسبوعية، استطاعت شركة بنده التي تخص التجزئة أن تبذل جهود من أجل تشييد وبناء شركة ناجحة وكذلك علامة كبيرة وقوية، حيث أنها قامت بتمهيد الطريق لكي يتم تشكيل التصورات الإيجابية عن العلامة التجارية من أجل إطلاق العديد من الأنشطة وذلك لكي تعمل على تلبية كافة متطلبات الزبائن على سبيل المثال، أول شركة تجزئة التي أسرعت في طباعة الكتيبات التي تخص العروض الأسبوعية وعملت على توزيعها في المنازل فورًا بالأماكن التي تعمل بها.

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تنزيلات بنده الأسبوعية

يبيع سوق بنده جميع المنتجات الخاصة بالغذاء إلى كل أنحاء المملكة العربية السعودية، كما يقوم السوق بطرح المستحضرات والمنتجات التي تشمل جودة عالية بسعر يكون متناسبًا مع الكثير من المواطنين بالسعودية وأيضًا المقيمين. كما أن شركة بنده قد نالت الكثير من الجوائز أثناء تاريخها، كما أن سوق بنده يقوم بتقديم أقوى الخصومات وكذلك العروض الرائعة والكبيرة التي تكون بصورة مستمرة.

عروض بنده السعودية

خصومات بنده اليومية سعر الكيلو جرام من الزيتون الأسود المغربي ماتون يكون 19.95 بدلًا من 26.25 ريال سعودي. عروض بنده اليوم 250 جرام من كيك إنجليزي ماريل أو بالشوكولاتة يكون بسعر 5.95 بدلًا من 8.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده الشهرية 3 * 70 جرام من المافن بالشوكولاتة أو بالفانيلا يكون بسعر 7.95 بدلًا من 10.95 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية

خصومات بنده اليوم سعر القطعة من الكيك رد فلفت مقدار 800 جرام يكون 29.95 بدلًا من 34.95 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية كب كيك مع حشو الكراميل مقدار 540 جرام يكون بسعر 9.95 بدلًا من 11.50 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية اثنان كيس من الشابورة القراميش مقدار 300 أو 375 جرام تكون بسعر 12.95 بدلًا من 18.50 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية عدد اثنان قطعة من زبادي نوعها المراعي مقدار 500 جرام تكون بسعر 5.25 بدلًا من 7 ريال سعودي.

خصومات بنده الشهرية