شوف عروض هايبر لولو ماركت جدة وتخفيضات الجمعة البيضاء

عروض هايبر لولو ماركت جدة اليوم الموافق 24 نوفمبر وحتى يوم 30 نوفمبر الموافق الجمعة، ويقدم لكم “موقع ثقفني” في السطور القادمة باختصار أحدث العروض اليومية والأسبوعية حتى اليوم المذهل يوم الجمعة القادم أو حتى نفاذ الكميات كما جاء في إعلانات الإدارة المسئولة.

تشكيلة عروض هايبر لولو ماركت

ويقدم هايبر لولو ماركت عروضا وخصومات على جميع المنتجات من خضروات وفواكه ولحوم طازجة ومجمدات، وكذلك توجد عروض كبيرة على الأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية التي يحتاجها كل بيت في جدة، وتشكيلة أخرى رائعة من منتجات المنظفات ومستحضرات التجميل.

عروض الخضروات والفواكه

1 كيلو تفاح فوجي الصيني بسعر 8 ريال سعودي.

1 كيس تفاح روكيت بسعر 19.75 ريال.

بسعر 19.75 ريال. ليمون فيتنامي بدون بذور 500 جرام تقريبا بسعر 3.50 ريال.

ليمون أوروغواي 500 جرام تقريبا بسعر 4.00 ريال.

حزمة ورق نعناع منعش بسعر 1.25 ريال فقط

منعش بسعر 1.25 ريال فقط 1 كيس روزماري إيطالي بسعر 15.95 ريال.

إيطالي بسعر 15.95 ريال. ورق الموز الهندي سعر القطعة 2.25 ريال.

بلاك بيري أو توت أسود (عليق أسود) الأمريكي بسعر 21.95 ريال سعودي.

الجوالات والإلكترونيات

ويقدم لولو ماركت جدة أقوى العروض أيضا على الإلكترونيات والهواتف الذكية بأسعار وهمية مخفضة بمناسبة الجمعة البيضاء، ونتناول أبرز العروض والتخفيضات في الآتي.

أسوس لاب توب فيفوبوك R R564JA-UH31T – شاشة 15.6 بوصة تعمل باللمس دقة فائقة الوضوح ، الجيل العاشر انتل كور i3 -1005G1 ، 4 جيجا بايت رام ، 128 جيجا بايت SSD ، انتل بطاقة رسومات دقة عالية 620 ، رمادي داكن بسعر 1,979.00 ريال .

R R564JA-UH31T – شاشة 15.6 بوصة تعمل باللمس دقة فائقة الوضوح ، الجيل العاشر انتل كور i3 -1005G1 ، 4 جيجا بايت رام ، 128 جيجا بايت SSD ، انتل بطاقة رسومات دقة عالية 620 ، رمادي داكن بسعر اتش بي كمبيوتر محمول 11-AK0004NX – أنتل سيليرون N4020, 11.6 انش شاشة عرض عالية الوضوح, 4 جيجابايت رام , 64 جيجابايت eMMC, Intel UHD Graphics, أزرق بسعر 1,199.00 ريال .

11-AK0004NX – أنتل سيليرون N4020, 11.6 انش شاشة عرض عالية الوضوح, 4 جيجابايت رام , 64 جيجابايت eMMC, Intel UHD Graphics, أزرق بسعر أيضا هناك عروض ضخمة على الهواتف الذكية مثل هاتف شاومي Mi11 لايت 5G 8 جيجابايت 256جيجابايت أبيض بسعر 1.299.00 ريال.

مثل هاتف شاومي Mi11 لايت 5G 8 جيجابايت 256جيجابايت أبيض بسعر 1.299.00 ريال. كما نجد أيضا أن هاتف Samsung Galaxy S21+ G996 256GB 5G Silver بسعر 3.499.00 ريال.

لكن هاتف هواوي له عروض أكببر بإمكانياته الجبارة حيث يأتي هواوي Huawei Y6p 64GB Midnight Black بسعر 499.00 ريال.

أدوات المطبخ بأسعار وتخفيضات لولو هايبر ماركت جدة

وهنا أيضا نجد أن هايبر لولو ماركت يقدم عروضا جبارة وتخفيضات غير مسبوقة في ظل موجة الغلاء العالمية، حيث نجد.

فيليبس قلاية هوائية 1.4 كجم HD9650/91 بسعر 719.00 ريال.

أيضا هناك أسعار وتخفيضات على الخلاطات، وذلك مثل خلاط فيليبس الزجاجي كور Philips Blender Core Glass Blender HR2222/01 700W بسعر 179.00 ريال.

لكن نأتي إلى هنا ولم تنتهي التخفيضات والأسعار بعد، حيث ما زال هناك متسع من الوقت حتى يوم الجمعة القادم 30 نوفمبر.