نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصم 34% على الجوالات ضمن تخفيضات مكتبة جرير وعروض البلاك فرايدي في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصم 34% على الجوالات ضمن تخفيضات مكتبة جرير وعروض البلاك فرايدي، ينتظر الكثير منا عادة انخفاض أسعار الهواتف الذكية للحصول على جوال جديد بسعر معقول، ودائماً ما تنخفض أسعار السلع في آخر شهرين من كل سنة حيث تعرف تلك الفترة بأنها مخصصة لتصفيات الإصدارات المطروحة خلال العام. نقدم إليكم اليوم أحد أهم عروض الجوالات التي ننتظرها كل عام وهي الخاصة بمكتبة جرير، حيث تشتهر جرير دائماً بتقديم عروض حصرية خاصة على الهواتف الذكية من كافة الأنواع. إليكم أبرز عروض هذا الأسبوع على الجوالات من مكتبة جرير السعودية.

عروض مكتبة جرير بمناسبة البلاك فرايدي

أول عروض جرير على الجوالات لهذا الأسبوع يتوفر على جوال شاومي 11 LITE، الجوال يدعم تقنية الجيل الخامس NE5G بسعة تخزين داخلية 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بابت رام، الهاتف متوفر باللون الأسود والأزرق الزهري بالإضافة إلى اللون الخوخي الوردي والأبيض الثلجي. مقاس الشاشة 6.55 بوصة بدقة 1080*2400 بكسل وجودة فل اتش دي بلس، كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 64، 8، 5 ميجا بكسل على التوالي والكاميرا الأمامية بدقة 20 ميجا بكسل، الجوال يعمل بمعالج ثماني النواة ويدعم نظام التشغيل أندرويد 11.

سعة البطارية 4250 مللي أمبير ويتوفر الجوال ضمن عروض مكتبة جرير الحصرية بسعر 1149 فقط، وذلك بدلاً من 1499 ريال وبخصم يبلغ 24%، بالإضافة إلى خصم إضافي 10% عند إستخدام بطاقة فيزا STC PAY ليصبح مجموع الخصومات 34%. كما يتوفر نفس الجوال ولكن بسعة 256 جيجا بايت بالألوان الأربعة بسعر 1299 ريال، وذلك بدلاً من 1649 ريال وبتخفيض يصل إلى 22%، بالإضافة إلى الخصم الإضافي 10% عند إستخدام بطاقة فيزا STC PAY ليصبح مجموع الخصومات 32%.

تخفيضات جرير على الجوالات

يتوفر أيضاً ضمن عروض جرير على الهواتف الذكية جوال شاومي 11T بخصم يصل إلى 30%، حيث يبلغ سعره 1599 ريال بدلاً من 1999 ريال بتخفيض 20%، مع خصم إضافى 10% عند إستخدام بطاقة STC PAY فيزا. سعة البطارية 5000 مللي أمبير مع سعة تخزين داخلية 256 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 8 جيجا رام، يدعم الهاتف تقنية الجيل الخامس 5G ويتوفر باللون الرمادي والأبيض والزهري. كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 108، 8، 5 ميجا بكسل على التوالي والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل، االجوال يعمل بمعالج ثماني النواة ويدعم نظام التشغيل أندرويد 11، مقاس الشاشة 6.67 بوصة بدقة 1080*2400 بكسل وجودة فل اتش دي بلس.

وفي أحدث عروض آيفون بمكتبة جرير توفر جوال أبل iphone 13 بسعر 3799 ريال، وعند شرائك الهاتف تحصل على قسيمة هدايا بمبلغ 460 ريال. السعة التخزينية الداخلية 128 جيجا بايت ويعمل بنظام التشغيل IOS 15 ويدعم تقنية الـ 5G. يتوفر الجوال باللون الوردي، الأبيض، الأسود واللون الأزرق وبه بطارية ليثيوم أيون، مقاس الشاشة 6.1 بوصة وهي تأتي بدقة 2532*1170 بكسل، كاميرا خلفية ثنائية العدسات بنفس الدقة 12 ميجا بكسل مع كاميرا أمامية تبلغ دقتها أيضاً 12 ميجا بكسل.