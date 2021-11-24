نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير هام أطعمة يمكن أن تقتلك إذا وضعتها في الميكروويف تعرف عليهم توقف عن تسخينها فورا في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطعمة شديدة الخطورة يعد عملية تسخين الطعام من الأمور البديهية التي يلجأ إليها الأشخاص دون الأخذ في الاعتبار إلى وجود أضرار لذلك من عدمه، حيث أن هناك بعض أنواع الأطعمة لا يجب إعادة تسخينها مرة أخرى، و خاصة في الميكرويف، حيث أن ذلك من شأنه التسبب في إصابة الجسم ببعض الأمراض.

أطعمة يجب عدم تسخينها

هناك بعض أنواع من الأطعمة التي يحظر إعادة تسخينها ثانية، وخاصة في جهاز الميكروويف، من أهم تلك الأطعمة ما يلي:

البيض المسلوق: يجب عدم استخدام الميكروويف لإعادة تسخين البيض، حيث أن الرطوبة الموجودة داخل جهاز الميكرويف، ستعمل على تراكم كمية لا بأس بها من البخار مما يتسبب في إنفجارها، وخاصة حال خروجها من الميكروويف تمسكها باليدين، لذا يجب تقطيع البيض إلى قطع صغيرة الحجم قبل تسخينه، كما يفضل اجتناب تسخينه داخل الميكروويف.

حليب الأم: حيث أن كثير من السيدات حديثي الأمومة، يقمن بتجميد حليب الرضاعة وتخزينه، لإعادة استخدامه في وقت لاحق، في هذا الوضع لا يجب عليهم تسخينه داخل الميكروويف، حيث أن ذلك سيؤدي إلى اختلاف درجة حرارة الحليب، نظراً لاحتوائها على مواد ساخنة مع الإرضاع تتسبب في إصابة فم الطفل بالحرق أثناء الرضاعة.

خطورة تسخين الأطعمة

تكمن خطورة تسخين بعض أنواع الأطعمة في عدة نقاط مختلفة تتجسد فيما يلي:

اللحوم المصنعة: حيث أن اللحوم المصنعة بطبيعة الأمر تحتوي على بعض المواد الحافظة التي من شأنها تحافظ على صلاحية تلك الأطعمة، عند تسخينها في الميكروويف يحدث بعض التفاعلات الكيميائية الضارة التي تؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول في الدم، وبالتالي تشكل خطر يهدد صحة القلب.