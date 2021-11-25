نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف “الجمعة البيضاء وخصوماتها” أهم عروض اكسترا لشهر نوفمبر 2021 في السعودية Extra Offers في المقال التالي

عمر شويل - جدة أهم عروض اكسترا لشهر نوفمبر 2021 نقدمها إليكم، حيث تأسست إكسترا في المملكة العربية السعودية في عام 2003 من قبل الشركة المتحدة للإلكترونيات (UEC) رقم السجل التجاري (2051029841) ، وتهدف إلى تزويد العملاء مجموعة كاملة من الإلكترونيات الاستهلاكية وتجربة تسوق الأجهزة المنزلية، وهي من أكبر الشركات في السعودية ولها الكثير من المستهلكين والعملاء، ويعمل بها عدد كبير جدا من العمال لخدمة المستهلكين.

أهم عروض اكسترا لشهر نوفمبر 2021

توفر إكسترا العلامات التجارية الرائدة في العالم وتوفر خط إنتاج شامل، بما في ذلك أجهزة التلفزيون وأنظمة الصوت وأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة واتصالات تكنولوجيا المعلومات والكاميرات والأجهزة المنزلية ومنتجات العناية الشخصية، ومجموعة المنتجات مدعومة بخدمة شاملة لما بعد البيع، مثل الضمان الممتد والتوصيل المجاني للمنازل وتركيب مكيفات الهواء.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر أيضًا صيانة للكمبيوتر في أي وقت وفي أي مكان، ومساعدة هاتفية عن بُعد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وإعدادات شاملة للهاتف الاحتياطي وصيانة العلامة التجارية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

مراكز اكسترا

اكسترا لديها 3 مراكز خدمة على الصعيد الوطني، وتقدم أيضا خدمات الصيانة للأجهزة المنزلية والمنتجات الالكترونية، ويوجد بها حوالي ١٢ مليون متسوق وهي الأكثر شعبية في المملكة العربية السعودية ونموها سريع جداً يصل إلى ٣٤٠ في المئة من سنة ٢٠٠٤ الي ٢٠٠٨، وفازت اكسترا بالمركز الأول في قطاع البيع في المملكة السعودية.

عروض اكسترا

تقوم شركات إكسترا بعمل العروض اليومية على الأجهزة الإلكترونية والأجهزة المنزلية وأيضا منتجات العناية الشخصية ووجود عروض على كل المنتجات يوميا ويمكن معرفة هذه العروض من خلال زيارة موقع اكسترا على الانترنت وسنعرض بعض منتجاتها بالعروض خلال هذا اليوم:

خصم ٥٠٪ على أنكر بنك طاقة ٢٠٠٠٠ مللي امبير بسعر ٩٩ ريال سعودي.

خصم ٥٠.٠٨٪ على كلاس برو برادة ماء حار بارد ٥٢٠ واط لونه أبيض بسعر ٢٩٩ ريال سعودي.

خصم ٥٠.٢٧٪ على برينسيس مكنسة كهربائية بدون أكياس بسعر ٨٩ ريال سعودي.

إتش بي ٤١٢٠، طابعة الكل في واحد بسعر ٢٠٩ ريال سعودي.

كلاس برو مكواه بخار ١٨٠٠ واط، خزان شفاف ١.٦ لتر بسعر ١٠٤ ريال سعودي.

ويوجد الكثير والكثير من العروض اليومية وعروض لا تفوت أبداً وذلك بسبب نسبة الخصم الكبيرة على الأجهزة الإلكترونية.