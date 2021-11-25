نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده وتخفيضات الجمعة البيضاء في السعودية بأقل الأسعار من hyper panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده وتخفيضات الجمعة البيضاء في السعودية، تمتعوا بالتخفيضات وخصومات الوايت فرايدي من هايبر بنده hyper panda على أسعار المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات المنزل والمطبخ، حيث يقدم بنده السعودية مجموعة عروض البلاك فرايدي المذهلة، بحيث يضمن للمستهلكين الجودة الممتازة بأقل الأسعار وأقوى الخصومات، ويمكنكم من خلال عروض بنده الصفحة الرئيسية اختيار ما يتناسب احتياجاتكم وما يكفي مقاضيكم الشهرية، والانتهاء من الشراء عبر موقع بنده أون لاين، حيث تقدم شركة بنده للبيع بالتجزئة أقوى عروض وتخفيضات حصرية على جميع أنواع السلع المعروضة في نشرة بنده الأسبوعية، وفي موسم التخفيضات السنوية الخاص بشهر نوفمبر الجاري تبدأ جميع متاجر السعودية في الإعلان عن أقوى العروض والخصومات، وإليكم تفاصيل العروض.

عروض هايبر بنده الجمعة البيضاء في السعودية

تبدأ عروض الجمعة البيضاء أو ما يُعرف بـ الوايت فرايدي في مختلف دول الوطن العربي في جذب المزيد من الإنتباه، حيث تُقبل المتاجر على عمل تخفيضات تصل حتى 70% على أسعار المنتجات، مما يتيح الفرصة للمستخدم الحصول على مجموعة من المنتجات المفضلة بأقل الأسعار، ولذلك يقدم هايبر بندة hyper panda خصومات خاصة على السلع الغذائية، وخاصةً زيت الزيتون الغني والصحي، بحيث يتوفر بكميات حصرية وبأقل الأسعار، بالإضافة إلى الزيت النباتي، ويُعرض أيضًا أحجام متنوعة وأنواع عالية الجودة من الأرز، فكلاهما لا غنى عنه على المائدة السعودية، ولذلك إليك عروض التوفير من بندة السعودية اليوم ولمدة أسبوع كامل لحين نفاذ الكميات أو لحين انتهاء العروض.

بنده panda

عرض خاص على 2 لتر زيت زيتون بكر ممتاز من عافية بسعر حصري 68.95 بدلًا من 42.95 ريال سعودي.

500 مل من عافية زيت زيتون بكر ممتاز بسعر مميز 13.95 بدلًا من 21.95 ريال سعودي.

عرض 500 مل زيت زيتون بكر ممتاز من رحمه بخصم خاص 18.95 بدلًا من 27.95 ريال سعودي.

لعشاق زيت جوز الهند النقي من باراشوت عرض خاص 1 لتر بسعر 24.95 بدلًا من 34.50 ريال سعودي.

9 لتر زيت دوار الشمس من شمس بسعر مذهل وخصم كبير 74.95 بدلًا من 89.95 ريال سعودي.

عرض (2×1.5 لتر) زيت كانولا من أولايت بسعر 31.95 بدلًا من 42.95 ريال سعودي.

هايبر بنده اليوم

يُعلن هايبر بنده في نشرة العروض الأسبوعية بجميع فروعه المنتشرة في أنحاء المملكة العربية السعودية تخفيضات بنده في موسم الجمعة البيضاء لعملائه، وتشمل العروض مختلف أنواع المنتجات الغذائية ومنتجات التنظيف، بالإضافة إلى عروض وتخفيضات الجهزة الكهربائية الصغيرة والأجهزة الإلكترونية، وفي التالي عروض الأرز بأرخص الأسعار:

عرض 10 كيلو أرز أبو كاس أرز مزة بسمتي بسعر خاص 59.95 بدلًا من 82.95 ريال سعودي.

10 كيلو أرز بسمتي باب الهند المميز بسعر أوفر لفترة محدودة 69.95 بدلًا من 99.75 ريال سعودي.

لعشاق الأرز الأبيض من جرين فارمز عرض 10 كيلو أرز كرنل بسعر خاص 56.95 بدلًا من 72.95 ريال سعودي.

خصم خاص على 10 كيلو أرز بنجابي من تاج محل بسعر حصري 65.95 بدلًا من 92.95 ريال سعودي.

تتوالى عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء في المملكة العربية السعودية، وتبدأ جميع متاجر السعودية في التنافس لعرض أقوى المنتجات وأفضلها من حيث الجودة بأقل الأسعار، ولذلك نأتيكم بشكل متجدد بأقوى الخصومات والتخفيضات الحصرية من أكبر متاجر السعودية الإلكترونية، وعروض الفروع المتوفرة بمختلف مناطق المملكة، تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل.