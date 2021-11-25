نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير على الأجهزة الذكية ضمن عروض يوم الجمعة تستمر العروض 4 أيام في المقال التالي

عروض جرير على الأجهزة الذكية ضمن عروض يوم الجمعة تستمر العروض 4 أيام، لا تفوت عروض يوم الجمعة في معارض جرير لأنها لا تشبه أي عروض أخرى، حيث تقدم شركة جرير باقة من العروض الحصرية والمميزة والتي تستمر لمده 4 أيام متتالية وتنتهي في يوم 27 نوفمبر 2021، كما تقدم جرير خصم يصل إلى 10% في حال استخدام بطاقة Stc Pay Visa ويصل الحد الأقصى للخصم 200 ريال سعودي لكل عميل وهذا فقط وحصرياً على موقع مكتبة جرير الإلكتروني عبر الانترنت. عروض جرير على الأجهزة الذكية: تقدم جرير عرض على هاتف Lenovo K13 Note، بمساحة تخزين تصل إلى 128 جيجابايت، وبخصم يصل إلى 25%، أي ستحصل على الجهاز بسعر 549 ريال سعودي، بدلاً من سعر 729 ريال سعودي.

هاتف xiaomi 11 lite 5G، يأتي الجهاز بخصم يصل إلى 23% من شركة جرير للبيع بالتجزئة والجملة داخل المملكة، كما يأتي الجهاز بمساحة تخزين 128 جيجابايت، وبرام 8 جيجابايت، الهاتف بسعر 1.499 ريال سعودي قبل الخصم، وبعد تطبيق الخصم يكون الهاتف بسعر 1.149 ريال سعودي. مواصفات xiaomi 11 lite 5G: معالج الجهاز: يأتي معالج الهاتف ثماني النواة Snapdragon 778G 5G بتكنولوجيا 6 نانو. أيضا مساحه التخزين / والرامات: حيث يأتي الجهاز بنسختين هما 128 و256 جيجا مع 6 جيجا رام للنسخة 128 ومع 8 جيجا رام للنسخة 256. كما أن الكاميرا تأتي خلفية ثلاثية (64 + 8 + 5 م.ب.) / وأمامية (20 م.ب.). مساحة شاشة الهاتف 6.55 بوصة وبدقة FHD+ بها ثقب صغير. كما أن نظام التشغيل هو اندرويد 11. أيضا البطارية 4250 مللي أمبير. عرض على ساعة أبل Apple Watch Series 3. تأتي بخصم 9% على السعر الأصلي وهو 929 ريال سعودي، ولكن بعد خصم 9% يكون سعر الشراء هو 849 ريال سعودي.

ومفاجأة جرير لكافة عملائها خصم يصل إلى 24% على جميع الساعات الذكية.

احصل على طقم بلوجر Canon Eos M50، بسعر 2.799 ريال سعودي. بدلاً من سعر 3.708 ريال سعودي، أي تم خصم حوالي 24% من السعر الأساسي.

اشتري حافظات الهواتف الذكية وحامي للشاشة، مقدمه م جرير بخصومات تصل إلى 70% عليها جميعاً.

كما يمكنك الاستفادة من خصم يصل حتى 33% على أنظمة شبكات المنزل Mesh.

أيضا لا تكتفي مكتبة جرير بكل تلك الخصومات والمفاجئات وتقدم خصم أخر يصل حتى 30% على جميع السماعات. الوسوم عمر شويل - جدة عروض جرير على الأجهزة الذكية ضمن عروض يوم الجمعة تستمر العروض 4 أيام - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض جرير على الأجهزة الذكية ضمن عروض يوم الجمعة تستمر العروض 4 أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.