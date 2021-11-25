شوف عروض لولو ماركت lulu hypermarket خصومات تصل إلى 70% الجمعة المذهلة لا تفوتك

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يقدم lulu hypermarket أقوى عروض لولو ماركت بمناسبة الجمعة البيضاء وأطلق الهايبر على بروشور العروض خلال هذه الفترة الجمعة المذهلة. حيث يصل حجم الخصم على المنتجات إلى 70% من سعر المنتج. وتعتبر عروض الجمعة البيضاء بشكل عام فترة ينتظرها ملايين الأشخاص حول العالم وفي المملكة العربية السعودية بشكل خاص. فوجود خصم كبير على الأجهزة المنزلية والإلكترونيات من جوالات وغيرها يعد فرصة كبيرة لكل من يرغب في إقتناء جهاز جديد أو أي سلعة أخرى. ويقدم هايبر لولو ألاف العروض على الأصناف المختلفة المتوفرة في فروعه. lulu hypermarket هاتف سامسونج جالكسي أي 03 إس 32 جيجا يعمل بنظام تشغيل أندرويد 11 كما أن سعة الرام 3 جيجا بايت. شاشة مقاس 6.5 بوصة يحتوي على ثلاث كاميرات خلفية وكاميرا أمامية. متوفر الآن مقابل 475 ريال فقط.

احصل على جوال سامسونج جالكسي أي 22 الذي يعمل بنظام تشغيل أندرويد 11 وسعة الرام 6 جيجا بايت. سعة تخزين الذاكرة 128 جيجا بايت، يحتوي على شاشة 6.6 بوصة كما يحتوي على أربعة كاميرات خلفية وكاميرا أمامية يدعم شبكات الجيل الخامس، متوفر الان بسعر 899 ريال. سامسونج جالكسي إس 21 بلس الجيل الخامس 256 جيجا بايت، رام 8 جيجا بايت وشاشة 6.7. يحتوي على ثلاث كاميرات بالخلف بالإضافة إلى كاميرا سيلفي أمامية. متوفر مقابل 3299 ريال سعودي فقط. عروض لولو الآن يمكنك شراء غسالة وايت وستنجهاوس الأوتوماتيكية بالكامل سعة 7 كيلو جرام. مقابل 899 ريال بدلاً من 1299 ريال بخصم قدره أربعمائة ريال.

اشتري غسالة نيكاي 9 كيلو جرام مقابل 499 ريال بدلاً من 799 ريال ووفر 300 ريال.

استمتع بخصم بقيمة 600 ريال عند شراء غسالة كاندي تحميل كامل سعة 7 كيلو جرام مقابل 999 ريال بدلاً من 1599 ريال. تابلت لينوفو تي بي إكس 505 إكس 10.1 بوصة 32 جيجا بايت بسعر 529 ريال بدلاً من 699 ريال. بخصم قدره 170 ريال.

أبل إيربودز2 متوفرة مقابل 475 ريال بدلاً من 629 ريال. لولو ماركت احصل على فرن ايكون الكهربائي سعة 60 لتر مقابل 389 ريال بدلاً من 469 ريال.

خصم بقيمة 60 ريال على فرن ايكون ميكروويف سعة 20 لتر حيث يعرض الآن مقابل 329 ريال بدلاً من 399 ريال.

غسالة الضغط ايكون بسعر 249 ريال بدلاً من 299 ريال. ايكون كاوية بخار بسعر 39 ريال بدلاً من 79 ريال.

غسالة ملابس ايكون 13 كيلو مقابل 999 ريال بدلاً من 1199 ريال.

اشتري ثلاجة ايكون 86 لتر بسعر 499 ريال بدلاً من 699 ريال، واحصل على خصم بقيمة 200 ريال.

مكنسة كهربائية جافة ايكون قوة 1200 واط متوفرة مقابل 179 ريال بدلاً من 275 ريال. هايبر لولو جوال هواوي واي 6 بي سعة 64 جيجا يعمل بنظام أندرويد 10 رام 3 جيجابايت. ذاكرة 64 جيجا وشاشة 6.3 بوصة يحتوي على ثلاث كاميرات خلفية وكاميرا أخرى أمامية. متوفر بسعر 569 ريال بدلاً من 599 ريال بخصم قدره ثلاثين ريالاً.

هاتف ألكاتيل بكاميرا خلفية واحدة يعمل بنظام تشغيل أندرويد 6. رام 2 جيجا بايت وسعة ذاكرة 16 جيجا متوفر بسعر 199 ريال بدلاً من 379 ريال بخصم يصل إلى 180 ريال. احصل على هاتف موتورولا موتو جي 60 إس سعة 128 جيجا يعمل بنظام أندرويد 11 رام 6 جيجا بايت. متاح بسعر 799 ريال بدلاً من 799 ريال بدلاً من 899 ريال بخصم قدره مائة ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض لولو ماركت lulu hypermarket خصومات تصل إلى 70% الجمعة المذهلة لا تفوتك - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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