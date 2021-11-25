شوف تخفيضات وخصومات” أجدد عروض ساكو لشهر نوفمبر 2021 في المملكة العربية السعودية Saco Offers

نقدم لكم أجدد عروض ساكو لشهر نوفمبر 2021 حيث تعد عروض ساكو السعودية من أكثر ما يبحث عنه المواطنين السعوديين، وذلك لسد احتياجاتهم المنزلية والحياتية من أدوات منزلية وكهربائية متنوعة ذات استخدامات مختلفة ولا حصر لها ولا غنى عنها في كل منزل سعودي، ومنذ أن أصبحت هذه الشركة خبيرة في مجال التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، كما أنه توسعت عمليات بيعها عبر شبكات الانترنت، حيث أصبح المواطنين معظمهم يقومون بالتسوق في ساكو عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، وسنعرض لكم في هذا المقال أهم العروض الذي يقدمها هذا المتجر.

أجدد عروض ساكو لشهر نوفمبر 2021

إليكم بعض عروض ساكو السعودية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين ويتبين أنها عروض مغرية لكافة المستهلكين ومنها:

تعرض كرسي استرخاء مقاس 77×77×98 بسعر 336 ريال سعودي بدلا من 605 ريال سعودي.

تعرض طقم اواني طهي حوالي 18 قطعه بسعر 191,80 ريال سعودي بدلا من 229,75 ريال سعودي.

تعرض اسطوانة مخصصة لإزالة الشعر والوبر من الملابس بسعر 17,33 ريال سعودي بدلا من 24,75 ريال سعودي.

تعرض طقم اكسسوارات حمام حوالي 6 قطع خزف بسعر 65,06 ريال سعودي بدلا من 86,75 ريال سعودي.

تعرض رف تخزين احذية حوالي 5 أدواربسعر 61,25 ريال سعودي بدلا من 87,50 ريال سعودي.

تعرض لحاف مقاس 240×220 سم WB3532 بسعر 69,82 ريال سعودي بدلا من 99,75 ريال سعودي.

تعرض فرشاة مرحاض بسعر 55,82 ريال سعودي بدلا من 79,75 ريال سعودي.

نبذة عن شركة ساكو

تم تأسيس شركة ساكو عام 1984 من قبل مجموعة صغيرة من رجال الاعمال، وفي يونيو عام 2011 قامت بافتتاح أكبر متجر لها حتى الآن في محافظة الظهران الشرقية، وفي عام 2015 لعب ادراج الشركة في البورصة للتداول العام خطوه مهمة في تعزيز الثقة لهذه العلامة التجارية، حتى أصبح لديها حتى الآن 34 متجر في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

يدير هذه الشركة رئيسها هيثم الحميدي مع مجلس الإدارة الذي يحوي الكثير من الإداريين التنفيذيين المتخصصين والمتميزين في مجالاتهم ويرأسهم رئيس مجلس الإدارة عبد الرحمن جاواـ إضافة إلى ذلك أنها تختص هذه الشركة في مجال تجارة الأدوات والعِدد المنزلية والمكتبية والمهنية والترفيهية في كافة أنحاء المملكة، كما تملك ساكو ثلاث فروع للبيع بالجملة وتنحصر في العاصمة الرياض وأيضا في جدة والخبر