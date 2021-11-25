شوف “التخفيض عالي” خصومات وعروض العثيم لشهر نوفمبر 2021 تخفيضات تصل لـ 20% Othaim Offers

نقدم لكم خصومات وعروض العثيم لشهر نوفمبر2021 حيث تم تأسيس شركة العثيم في المملكة العربية السعودية على يد عبد الله العثيم وهي واصلت عمل الشيخ الراحل صالح العثيم، ولكن قامت بالتوسع في العمل وفتحت الكثير من مراكز البيع بالتجزئة والجملة، حتى وصل عدد الأسواق ١٤ سوق وتم تطبيق منظومة حملة المستهلك في كافة أسواق الشركة وتقوم الشركة ببيع منتجات غذائية عالية الجودة وبأسعار مناسبة جدا.

خصومات وعروض العثيم لشهر نوفمبر 2021

هي من أكبر شركات المملكة العربية السعودية وحازت على مركز ٥١ من أكبر شركة سعودية، ويوجد لها اكثر من ٢١٨ فرع في المملكة وتتجزأ ما بين هايبر ماركت وسوبر ماركت، ويوجد بها الكثير من العاملين فيها لخدمة العملاء ويعملوا على راحتهم ، ووصل عدد العملاء للشركة حوالي ٤٠ مليون عميل لها، وتقدر مبيعاتها بحوالي ٤ مليار دولار.

والهدف من عملها زيادة قاعدة فروعها وانتشارها في المملكة بأكملها وفي الوطن العربي، حيث تقدم شركات العثيم السعودية خدمات متميزة لعملائها وعروض يوميه، وتوفر كل الاحتياجات والرغبات والمتطلبات الخاصة بكل العملاء لتكون في متناول الجميع.

عروض شركة العثيم في مصر