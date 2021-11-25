شوف عروض هايبر بنده الأسبوعية حتى 30 نوفمبر عروض الجمعة البيضاء

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هايبر بنده ، فوائد البيض، يحتوي على مجموعة كبيرة من المعادن والفيتامينات، مثل فيتامين أ وفيتامين ب6، الكالسيوم والزنك، يعمل تناول البيض على تحسين وظائف الدماغ بسبب وجود كميات كبيرة من مادة الكولين، يحافظ على صحة الجنين بسبب وجود عنصر الكالسيوم، يساعد في منع نقص خلايا الدم الحمراء، يقوي العظام ويكثف من أنسجتها، يمتلك نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التي تعزز صحة الجلد، يساعد في بناء العضلات لارتفاع نسبة البروتين، طبق بيض فقيه أبيض 30 حبة بسعر 12.95 ريال بدلا من 15.50 ريال.

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مكونات وفوائد شامبو بانتين، يعزز ويقوي الشعر، يحمي الشعر من التلف، يعطي الشعر بريقا ولمعانا، يزيد من نعومة الشعر، يعمل على تغذية الشعر وإزالة التراكمات الموجودة دون المساس بزيوت الشعر الطبيعية، تساعد الدهون الموجودة بداخله الحفاظ على الشعر، يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في على زيادة قوة الجذور، يمتلك مجموعة مكونات من بينها، اكوا، كبريتات لوريث الصوديوم، كحول ستيريل، شامبو بانتين 400 مل / بلسم 200 مل / بديل الزيت 350 مل، بسعر 8.95 ريال بدلا من 24.75 ريال.

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فوائد لحم الخروف، يمتلك مجموعة من المعادن والعناصر الغذائية التي تعزز صحة العظام، يحتوي على عنصر الحديد بالشكل الذي يساعد في التقليل من خطر الإصابة بفقر الدم، توجد البروتينات في لحم الخروف بصورة عالية تعطي شعور بالشبع يساعد على فقدان الوزن، كما توجد مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من السرطانات، كتف خروف نعيمي كيلو بسعر 75.95 ريال بدلا من 89.95 ريال.