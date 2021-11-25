نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف لولو هايبر ماركت black Friday عروض الجمعة المذهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لولو هايبر ماركت black Friday يقدم أقوي العروض والتخفيضات بمناسبة البلاك فرايدي تحت شعار الجمعة المذهلة، تلك الفترة من العام فرصة ذهبية لمحبي التسوق لشراء كل مايحتاجون إليه من منتجات بأقل الأسعار، مع إقتراب نهاية العام تكون وسيلة التهنئة بين الأشخاص تبادل رسائل الأمنيات الطيبة والكلام الرائع، ويزيد الفرحة منح الهدايا مهما كانت بسيطة، وتعتبر الحلوي والشوكولاته من الأمور المبهجة لذا يوجد عروض رائعة عليها في أسواق لولو ماركت lulumarket وباقي المنتجات وإليكم تفاصيل العروض.

لولو هايبر ماركت black Friday عروض الجمعة المذهلة

البسكويت والشوكولاتة بجميع أنواعها وألوانها، محلية ومستوردة، والكريم شانتيه، والحلوي الجلاتينة تتوفر في أسواق لولو ماركت هذا الأسبوع ولنهاية العام، تخفيضات ممتازة، مع عروض على مكونات تحضيرالكيك في المنزل، ومشاركة أفراد الأسرة اللحظات السعيدة، والأصدقاء، مايصنع يدوياً، يكون له قيمة معنوية لدي من تهدي إليه، شوكولاتة كادبوري بجانب طعمها الرائع يمكن إعداد بعض الوصفات اللذيذة منها من مشروبات ساخنة وباردة، وكذلك وصفات الكيك سعر 5 حبات منها ب 9،95 ريال.

لولو ماركت lulumarket

حلوي البسكويت من الوصفات السريعة التي لا تحتاج إلى مكونات كثيرة، أو مجهودة، من تلك الوصفات الكيكة الباردة، نحتاج لإعدادها 50 قطعة من البسكويت السادة أي نوع تفضلين متاح أنواع كثيرة في لولو ماركت على غرار بيلفيتا بران أو تابيسكو الحبة ب 14،95 ريال، تيفاني دايجيستف بسكويت ب 5،95 ريال، أستخدمي قطع البسكويت على حسب حجم الصينية التى لديك.

نحتاج أيضا إلى نصف كوب من الحليب، و 500 جم من الكريمة، لوز مفروم مقدار كوب وربع، ومن الفواكه مقدار كوب توت أو فرولة حسب الرغبة.

طريقة عمل الكيكة الباردة عروض بسكويت لولو

نضع في وعاء عميق الكريمة والفاكهة واللوز ونبدأ في التقليب وخلطهم معا بشكل جيد، بعد ذلك نضع قطع البسكويت في الحليب، واحده تلو الأخرى، ونرصى في الصينية، ونضع فوقها الكريمة، وطبقه أخرى من البسكويت، ثم كريمة، ثم بسكويت، وفي النهاية طبقة أخيره من كريمة الخفق مع رش بعض من اللوز للتزين، وتترك في الثلاجة لمدة 6 ساعات، مذاقها رائع جداً.