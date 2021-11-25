ميزة جديدة في واتساب أندرويد طال انتظارها وطلبها ملايين المستخدمين

ميزة جديدة في واتساب أندرويد، وقد كشفت بعض المواقع المختصة بشئون التقنية بأن تطبيق واتساب سيحصل على ميزة جديدة في انتظارها الملايين من المستخدمين، حيث يتوفر لدينا معلومات حول النسخة الجديدة من واتساب 2.21.24.8 لمستخدمي أجهزة الأندرويد، تحمل معها ميزة ردود الفعل على الرسائل من خلال تمكن مستخدميها على الرد على الرسائل النصية برموز الإيموجي التعبيرية، مثلما الحال في تطبيق فيسبوك أو إنستجرام فلابد من تحميل أحدث إصدار تجريبي من واتساب لاختبار تلك الميزة.

ميزة جديدة في واتساب أندرويد

وقد اختبر (واتساب) مسبقاً هذه الميزة في مجموعة من مستخدمي أجهزة الآيفون، وتم إصدارها الآن بشكل اختباري عند مستخدمي أجهزة الأندرويد، لذلك من المتوقع أن تظهر تلك الميزة في إعدادات التطبيق خلال الأشهر القادمة، والجدير بالذكر أن القائمين على “واتساب” كانوا قد اختبروا العديد من الميزات العملية الجديدة للتطبيق خلال الأشهر الأخيرة، ومن بين تلك الميزات تحويل الرسائل الصوتية لنصوص مقروءة.

واتس اب بعد التحديث

وبعد مواجهة تطبيق واتساب الكثير من الانتقادات خلال الفترة السابقة، عملت الشركة على كسب تأييد المستخدمين مرة أخري.

وذلك من خلال إطلاق بعض المزايا الجديدة التي تحسن من استخدام الخدمة.

كما قدمت واتساب ميزة جديدة لإخفاء الرسائل المرسلة بعد مرور فترة محددة تبلغ سبعة أيام من إرسالها.

بينما تقوم الشركة في التحديث القادم بتقديم خيارات أكثر للمستخدمين.

وذلك لتحديد المدة التي تختفي بها الرسالة بصورة تلقائية دون تدخل من المستخدم، فهي ميزة هامة ومطلوبة لدى كثير المستخدمين.

كما بدأت الشركة في اختبار بدء استماع الرسالة الصوتية والخروج من المحادثة مع استمرار التشغيل للرسالة الصوتية.

بينما يتم تثبيت نافذة في الجزء العلوي من التطبيق يحتوي على خيار إيقاف تشغيل الرسالة الصوتية مؤقتاً أو بصورة نهائية.

مزايا تطبيق واتساب الجديدة 2021

كما عملت الشركة الخاصة بتطبيق “واتساب” بفرض واختبار الكثير من المزايا التي يطلبها المستخدم ويفضلها في التطبيقات الأخرى، والتي منها كما يلي: