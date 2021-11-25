شوف ساعات قليلة على انتهاء عروض بنده الصفحة الرئيسية للجمعة البيضاء والسبت 27 نوفمبر لنهاية نوفمبر Hyper Panda

تنزيلات خاصة من هايبر بنده بداية من غدا الجمعة البيضاء ٢٦ نوفمبر، والمستمرة لنهاية شهر نوفمبر ٢٠٢١ على المنتجات التالية بالمقالة، والتي نعرض تفاصيلها وتفاصيل عروض أخرى بشكل يومي من خلال موقع ثقفني لجديد جميع عروض الدول العربية، حيث من المعروف ان هايبر بنده من أكبر الماركتات العربية، والتي تعرض باستمرار أحدث العروض على أسعار السلع الغذائية المتنوعة التقليدية من أفضل الماركات، وكذلك عروض مميزة على اسعار المنتجات الغذائية الحديثة المستوردة والمحلية، وخصومات عديدة أخرى على أسعار الأجهزة الكهربائية والأدوات الإلكترونية بأفضل الأسعار الموجودة في الأسواق، وإليكم التفاصيل:

عروض بنده الصفحة الرئيسية بجميع فروع المملكة العربية السعودية

تتوفر بفروع هايبر بندة Hyper Panda كثير من التخفيضات الخاصة، ومن بينها: تخفيص بنده على سعر عبوات القهوة طيبة المذاق من ماركة ماي كب 3*1 عشرة أكياس، وخصومات أخرى منهم على سعر الكيك المميز من بيتي كروكرز، وتخفيض آخر منهم على سعر مايونيز مانزولا، كما تتوفر خصومات على أسعار الشطة الحارة من ماركة رنا.

عروضات مميزة من بنده ماركت اليوم Panda market

نستكمل معكم تقديم باقي عروض بنده بالسعودية على أسعار المنتجات الغذائية، ومن بينهم: الخصم المميز منهم على سعر عبوات التونة الخفيفة من قودي Goodi بالفلفل الحار، وعرض آخر منهم على سعر الزيتون الأخضر والأسود الشرائح من ماركة كوبوليفا، كما بهم عرض آخر على سعر عبوات طماطم الكاتشب الضاغطة، وعبوات المايونيز من هاينز.

تنزيلات مميزة من هايبر بنده Hyper Panda لفترة محدودة

استكمالا لعروض ماركت بندة للجمعة البيضاء نستعرض مع حضراتكم أفضل العروض على أسعار الأجهزة الكهربائية، ومن بينهم: الخصم المميز على سعر غلاية دولفيني تيفال Tefal، وخصم آخر على سعر القلاية المميزة من سينكور تعمل بنظام القلي الجاف، كما يوجد عرض على سعر قلاية بالسون المميزة Palson والتي تعمل أيضاً بنظام القلي الجاف، كما نجد خصم مميز منهم على سعر موزع المياه السخن والبارد من ماركة بالسون Palsin، وتخفيض آخر منهم على سعر محضرة الطعام قوية الآداء من ماركة كيينوود Keenwood.