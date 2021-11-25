انت الان تتابع تفاصيل خبر متى يبدأ الشتاء وماهي مراحله والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يعتبر الشتاء أبرد فصول السنة في نصف الكرة الأرضية الشمالي، حيث تقع مصر والوطن العربي وأوروبا وأمريكا. ويحل بعد فصل الخريف وقبل الربيع.

لكن في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، تنقلب المواسم، عندما يكون الصيف في مصر، يكون الشتاء في جنوب أفريقيا وأستراليا وتشيلي، حيث يبدأ في يونيو.

ويتميز بفقدان أغلب الأشجار لأوراقها في المناطق المعتدلة وبرودة الأجواء وتهاطل الأمطار في معظم الأوقات، وتتوزع كمية هذه الزخات حسب كل منطقة جغرافية، حيث تزيد على المرتفعات وتنقص في السهول المنخفضة. كما تكثر كلما اقتربنا من القطب المتجمد.

كما يمتاز فصل الشتاء بتقلص ساعات النهار مقابل ساعات الليل، حيث تبدأ الطيور المهاجرة رحلتها بحثاً عن الدفئ في مناطق النصف الآخر من الكرة الأرضية، أما بعض الحيوانات كالدببة فتدخل في حالة سبات وتلجأ إلى مأوى يحافظ على استقرار درجات حرارتها.

ويحل فصل الشتاء في مصر كما بباقي العالم العربي يوم الثلاثاء 21 ديسمبر المقبل من العام 2021. وينقسم إلى ثلاثة مراحل أساسية: