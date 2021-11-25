متى يبدأ الشتاء وماهي مراحله

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محمد سياف - ابو ظبي - يعتبر الشتاء أبرد فصول السنة في نصف الكرة الأرضية الشمالي، حيث تقع مصر والوطن العربي وأوروبا وأمريكا. ويحل بعد فصل الخريف وقبل الربيع.
لكن في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، تنقلب المواسم، عندما يكون الصيف في مصر، يكون الشتاء في جنوب أفريقيا وأستراليا وتشيلي، حيث يبدأ في يونيو.
ويتميز بفقدان أغلب الأشجار لأوراقها في المناطق المعتدلة وبرودة الأجواء وتهاطل الأمطار في معظم الأوقات، وتتوزع كمية هذه الزخات حسب كل منطقة جغرافية، حيث تزيد على المرتفعات وتنقص في السهول المنخفضة. كما تكثر كلما اقتربنا من القطب المتجمد.
كما يمتاز فصل الشتاء بتقلص ساعات النهار مقابل ساعات الليل، حيث تبدأ الطيور المهاجرة رحلتها بحثاً عن الدفئ في مناطق النصف الآخر من الكرة الأرضية، أما بعض الحيوانات كالدببة فتدخل في حالة سبات وتلجأ إلى مأوى يحافظ على استقرار درجات حرارتها.
ويحل فصل الشتاء في مصر كما بباقي العالم العربي يوم الثلاثاء 21 ديسمبر المقبل من العام 2021. وينقسم إلى ثلاثة مراحل أساسية:
- فترة شتاء بارد وتبدأ من الأسبوع الثاني من سبتمبر، وتنتهي في الخامس من يناير. تتميز هذه الفترة باعتدال الأجواء خلال النهار وبرودتها في ساعات الليل والصباح.
- فترة ذروة الشتاء، وتبدأ هذه الفترة في أواخر الأسبوع الأول من يناير، وتنتهي في الخامس من فبراير، وتتميز بشدة برودة وجفاف الأجواء التي تصل إلى قمتها.
- فترة شتاء لطيف وتبدأ في أواخر لأسبوع الأول من فبراير، وتنتهي في السادس من مارس حيث يبدأ فصل الربيع، وهي أدفئ فترة من فصل الشتاء، حيث تعرف درجات الحرارة اعتدالا ملحوظا خلال ساعات النهار، بينما تكون منخفضة إلى معتدلة خلال الليل.
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