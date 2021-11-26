شوف عروض بنده الأسبوعية خصم من 30 ل 70% أقوى عروض السعودية خلال شهر نوفمبر

عروض بنده اليوم يكون هايبر بنده من إحدى الأسواق المشهورة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن سوق بنده يعمل على خدمة قد يمكن وصولها إلى حوالي 600 مليون زبونًا يتم تواجدهم في جمهورية مصر العربية وأيضًا المملكة العربية السعودية، كما أن الهايبر يعد من ضمن رواد القطاع الضرورية والهامة المختصة بقطاع التجزئة، حيث أن الشركة تتضمن على سجل كبير وعريق يرجع لسنة 1978.

عروض اكسترا اليوم خصومات ولا في الخيال لمدة 5 أيام فقط تصل ل 75% تسوق بسرعة

عروض بنده الأسبوعية

يعمل هايبر بنده على بيع كافة المستلزمات والمنتجات الخاصة بالغذاء إلى كل أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث أن سوق بنده يمنح المستلزمات التي تتضمن على جودة مرتفعة بسعر يكون متناسبًا مع جميع المواطنين المتواجدين في المملكة العربية السعودية.

وكذلك المواطنين المقيمين بالمملكة، كما أن شركة بنده قد حصلت على الكثير من الجوائز في التاريخ الذي يخصها ومن ضمن تلك الجوائز هي، الجائزة الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية المتواجدة بالسعودية، وجائزة أحسن علامة تجارية تتواجد بآسيا في سنة 2011.

خصومات بنده اليوم

عروض بنده اليوم سعر الكيلو جرام من المندرين المغربي يكون 7.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده سعر الكيس من التمر يكون 7.95 ريال سعودي. الكيلو جرام من الليمون المصري يكون 6.50 ريال سعودي. الباذنجان الأسود المدور مقدار كيلو جرام يكون بسعر 4.95 ريال سعودي. الباذنجان الأسود الطويل مقدار كيلو جرام يكون بسعر 8.95 ريال سعودي. سعر الكيلو جرام من الكوسة يكون 4.95 ريال سعودي. سعر الكيلو جرام من القرع الأخضر المحلي الطويل يكون 5.95 ريال سعودي. الليمون الحامض مقدار كيلو جرام سعره يكون 5.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده اليوم