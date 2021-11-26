نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بنده panda السعودية عروض الجمعة البيضاء وأقوي تخفيضات نوفمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنده panda السعودية عروض الجمعة البيضاء ، شهر نوفمبر من كل عام هو مهرجان تحطيم الأسعار الجنوني، ليس فقط في المملكة بل العالم أجمع، تشتد المنافسة بين الأسواق التجارية، كل منها يقدم عروض خاصة، على مدار الساعة، يجب أن يغتنم محبي التسوق الفرصة، ويشترون المقاضي المنزلية والشخصية التي يرغبون بها، يقدم بنده هايبر ماركت تخفيضات تصل إلى نصف الثمن، وسوف تستمر ليس فقط لنهاية الأسبوع، بل قد تمتد إلى نهاية العام الحالي، نبدأها بأسعار الأسماك ووصفه شهية للطهي، بل إضافة إلى باقي العروض.

بنده panda السعودية عروض الجمعة البيضاء

تناول السمك مهما جداً لصحة الإنسان ليس فقط لأنه مصدر غني بالبروتين والحديد ويمنع الإصابة بفقر الدم، وأمراض القلب، بل لأنه ايضا يحسن الحاله المزاجية، ويمنع الإصابة بالإكتئاب، والزهايمر، يحتوي على الأوميجا 3، و فيتامين B12، يجب تناوله على الأقل مرتين أسبوعيا، والحرص على جعل الأطفال يتناوله، ليساعد على زيادة التركيز لديهم، والنمو بشكل صحيح، يقدم بنده Panda أصناف منوعة من الأسماك، بأسعار مميزة ومنها القاروص ب 19،95 ريال، ستيك سليمون نرويجي ب 54،95 ريال.

عروض بنده هايبر بنده اليوم

سمك الدينيس من الأسماك اللذيذة جداً، وبالأخص عندما يكون مشوي، مع فصوص الثوم والليمون، إليكم خطوات الطهي بالتفصيل من هايبر بنده panda:

نحتاج في تلك الوصفة مقدار كيلو من سمك الدينيس متوسط الحجم.

4 حبات من الليمون، و7 فصوص من الثوم المهروس.

محبي الطعام الحار يمكن إستخدام 2 حبة من الفلفل الحار حسب الرغبة، أو بدون.

2 ملعقة من خل الطعام، ومثلها من زيت الزيتون.

البهارات المستخدمة الفلفل الأسود والكمون، والملح حسب الرغبة.

الطريقة

بعد غسل السمك جيداً، وتنظيفة، يرص في صينية الطهي، في تلك الأثناء نضع، في الخلاط الكهربائي، كل المكونات من ليمون وخل وبهارات، وثوم ونخلطهم معا، والفلفل الحار، وزيت الزيتون، نضع الخليط فوق السمك، ويغلف بورق الألمونيوم ويدخل الفرن حتى تمام النضج.

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تخفيضات ممتازة على أسعار اللحوم الطازجة والمبردة من بنده، سواء المحلية أو المستوردة، بقري أو خروف نعيمي وسواكني، علي سبيل المثال فخدة كاملة طازجة سواكني ب 54، 95 ريال، فقط والكتف ب 53،95 ريال.