شوف عروض الجمعة البيضاء خصومات مذهلة في بنده السعودية على جميع المنتجات

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عمر شويل - جدة استطاعت بنده أن تكون من أشهر المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية وذلك بفضل عروضها القوية التي لا مثيل لها في أي متجر أخر، فبنده من أكبر المحلات التي تبيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية وتتابعوا معنا في مقالنا التالي العروض التي توفرها بنده لذلك الأسبوع.

عروض بنده في المملكة العربية السعودية

تشمل العروض المتوفرة من بنده الكثير من المنتجات التي من بينها كلًا من التالي” طاعة كينوود وكذلك غلاية كهربائية كينوود Kenwood Kettle وغلاية كهربائية من جيباس Geepas Kettle وطقم حافظات سيلو Cello Super-Hotpots بالإضافة إلى توصيلة كهرباء من كولين Koolen Extension Socket.

يحتوي العرض أيضًا على فحم الحمراء سريع الاشتعال مع قدر ضغط ألومنيوم من السيف Al Saif Aluminum Cooker ومقلاة السيف فيترو Vetro fry بالإضافة إلى كريم صبغ الشعر من كوليستون Koleston Hair Color Creme، يحتوي العرض على فوط صحية ماكسي عادية بالأجنحة كوتكس Kotex Maxi Pads، تقدم بنده مرهم فيكس فابوراب vicks Vaporub.

توفر بنده عرض أيضًا على صابون سائل لليدين من روزيت Rozzet Liquid Hand Wash، مزيل لمكياج اليعون بمفعول مضاعف نيفيا Nivea Eye Make-up Remover Double Effect، لوشن للجسم من نيفيا، مزيل رائحة العرق من نيفيا فهو مناسب للرجال وكذلك السيدات وبخاخ مزيل رائحة العرق للنساء والرجال من نيفيا، كريم للنهار ناتشرال وايت أو سائل تفتيح البشرة للنهار اولاي Olay Natural White Day Cream مع حليب للأطفال في طور النمو مع العسل بليميل بلس Blemil plus، يشمل العرض على غذاء مكمل للرضع والأطفال بلفيت بلس Blevit plus.

خصومات بنده في السعودية

يشمل العرض كلًا من التالي” عصير فلوريدا ناتشورال Florida’s Natural، قشطة، بنده مياه، بنده مناديل وجه، بانتين شامبو أو بلسم أو بديل الزيت، فيري سائل غسيل الصحون، رويال شيف حليب مكثف محلى فيلور.

يحتوي العرض على نادك زبادي طازج كامل الدسم راني عصير، سفن دايز كيك بارد، هايلاند جبن دوبل كريم، المهيدب سكر ناعم، صنوايت أرز كالروز، فروتاليتي تين ماني، الوطنية دجاج طازج، الخروف حلاوة طحينية ومرسى لبنة تركية.