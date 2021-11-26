5 أشياء تدل على وجود سحر في منزلك إذا رأيتها فاحذر !! وهذه طريقة التخلص منه سريعا

علامات تدل على وجود سحر في منزلك السحر من أبرز الأمراض التي ابتلى بها هذا العصر نظرا لأن الكثير من الناس يفكرون بايذاء بعضهم البعض بواسطة عمل ‏الأسحار والضغينة والحقد فيما بينهم، ‏ورغم أن السحر من أعمال الشرك التي لا بد للمسلم أن يبتعد عنها ولا يصدقها ولا يقترب منها إلا أن كثيرًا من المسلمين وقعوا ضحية هذا الأمر، وضحية الخدع التي يقوم بها السحرة والمشعوذين وخلال هذا المقال سنتعرف على العديد من العلامات التي تدل على وجود سحر في المنزل.

علامات تدل على وجود سحر في منزلك

هناك الكثير من العلامات التي تدل على أن البيت أو أهل هذا البيت يعانون من السعر، ورغم أنه هناك العديد من أضرار السحر التي تختلف من شخص لآخر إلا أن هناك بعض العلامات الواضحة التي ظهرت على أغلب الناس المصابين بالسحر وهذه العلامات هي:

رؤسة أحلام مخيفة وبشعة فيها الكثير من الظلام والحيوانات المتوحشة والمفترسة.

عدم تقبل الرجل لرؤية زوجته والمرأة لرؤية زوجها خصوصًا إذا كان السحر هدفه التفريق بين الزوجين.

عدم تحمل سماع آيات القرآن الكريم والنفور منها وهناك بعض الأشخاص يصابون بنوبات عصبية عند سماع القرآن.

الشعور بالمرض والضنك أغلب الوقت دون أن يكون هناك سببًا حقيقيًا لذلك.

طريقة الوقاية من السحر وعلاجه

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هناك بعض العلامات التي تظهر على بعض الأشخاص ولا تظهر على أشخاص آخرين ويمكن ‏أن تتغير اعراض السحر بناء على الهدف الذي قام به الساحر في هذا السحر ولكن على المسلم دائما أن يتمسك بهتوكله على الله عز وجل والاعتماد عليه ولا يستسلم لكل هذه الأعراض وأن يحاول دائما أن يداوم على قراءة القرآن الكريم والرقية الشرعية والاذكار اليومية ويعلم دائمًا أن الساحر مخلوق ضعيف لا يستطيع أن يؤذيه إلا بإذن الله عز وجل هناك الكثير من سبل الوقاية التي لا بد على المسلم أن يقوم بتطبيقها والالتزام بها حتى يتخلص من السحر الذي قد أصابه أو قد أصاب أهل بيته ومنها: