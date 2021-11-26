شوف عروض بنده عروض الجمعة البيضاء من هايبر بنده بخصم حتى نصف السعر

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تقدم عروض بنده عروض الجمعة البيضاء هذا الأسبوع حيث تستمر العروض بدءا من يوم الأربعاء ٢٤ نوفمبر وحتى الثلاثاء ٣٠ نوفمبر. وتشمل العروض بعض المقاضي من البقالة حيث تتنوع بين السلع الغذائية الأساسية من الأرز والزيوت وغيرها. وما بين الأجبان والمعلبات والأغذية المجمدة كما توجد تخفيضات كبيرة على مئات الأصناف الأخرى وخصومات على الإلكترونيات والأدوات المنزلية المختلفة. عروض بنده الأسبوعية احصل على كرتون من دجاج بريدكس يحتوي على ١٠ حبات وزن الواحد ١١٠٠ جرام مقابل ١٢١.٩٥ ريال بدلا من ١٤٩.٩٥ ريال.

اشتري من بنده كرتون دجاج بريدكس المجمد ١٠ حبات وزن الواحدة ١٣٠٠ جرام مقابل ١٢٨.٩٥ ريال فقط بدلا من ١٥٩.٩٥ ريال.

كيس من أنصاف صدور دجاج بدون عظم وبدون جلد برديكس وزن الكيس ٢.٥ كيلو مقابل ٥٩.٩٥ ريال بدلا من ٧٧.٩٥ ريال.

احصل على ٢ كرتون من سيقان دجاج رضوى وزن ٤٥٠ جرام مقابل ١٤.٩٥ ريال فقط بدلا من ٢٥.٩٠ ريال. كرتون من دجاج دو ١٠ حبات وزن ١٣٠٠ جرام سعر الكرتون ١٢٤.٩٥ ريال بدلا من ١٦٩.٩٥ ريال.

لفائف القرفة سوار وزن ٤٠٥ جرام سعر الحبة ٢٠.٩٥ ريال بدلا من ٤١.٩٥ ريال اشتريها الآن واستمتع بخصم ٥٠٪.

اشتري فطائر سوار وزن ٣٧٥ جرام سعر الحبة ١٥.٩٥ ريال بدلا من ٣١.٩٥ ريال. هايبر بنده زبادي المراعي كامل الدسم وزن ٥٠٠ جرام ٢ حبة بسعر ٥.٥٠ ريال بدلا من ٧ ريالات.

لبنة فاخرة كاملة الدسم المراعي وزن ٧٠٠ جرام بسعر ١٣.٩٥ ريال للحبة بدلا من ٢٢ ريال.

حبة من جبنة موزاريلا مبشورة كاملة الدسم المراعي وزن ٧٥٠ جرام + ٢٥٠ جرام بسعر ٢٧.٩٥ ريال بدلا من ٣٣.٥ ريال. احصل على ثلاث حبات من زبدة طبيعية غير مملحة المراعي وزن ١٠٠ جرام مقابل ١٢.٩٥ ريال فقط بدلا من ١٧.٢٥ ريال.

كريمة الخفق وزن ٢٠٠ ما أو كريمة الطبخ المراعي وزن ٢٥٠ احصل على ٢ حبة مقابل ١٠.٩٥ ريال بدلا من ١٦.٥٠ ريال. Panda offers كيس من شرائح خبز النخالة هرفي بسعر ٤.٥٠ ريال بدلا من ٥.٥٠ ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده عروض الجمعة البيضاء من هايبر بنده بخصم حتى نصف السعر - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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