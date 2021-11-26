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الرمان يعتبر من الفواكه التي يحب الجميع تناولها ومن السهل أكلها في المنزل إلا أنه يستغرق وقتًا طويلاً للتقشير والنقر لذلك نوفر لك أسهل طريقة لتقشير الرمان وكيفية تقطيعه ويمكن حفظه في أسرع وقت وأطول فترة ممكنة. طريقة تقطيع الرمان قطع الجزء العلوي والسفلي من ثمرة الرمان كالبرتقال

استخدم السكين لتحديد القشرة الخارجية للرمان حسب الحواف البيضاء داخل الثمرة حتى يتم تقطيعها.

تنقسم الأجزاء المختلفة لفاكهة الرمان مثل القرنفل البرتقالي.

استخدم أصابعك لسحب اللب الأبيض من ثمرة الرمان وإزالة الجزء الذي يحتوي على البذور.

ثم يقوم بتحميل وفصل كل جزء من القرص.

بعد تقطيع ثمرة الرمان بالطريقة السابقة يمكن تعبئتها في طبق كبير.

اضغط من الأعلى بملعقة خشبية لتسهيل استخلاص الحبوب. طريقة حفظ الرمان نفصل حبات الرمان حتى نحصل على جزيئاتها.

يجب شطف بذور الرمان بالماء أو الماء المثلج لحفظها ثم يصفى ثمرة الرمان ويضاف السكر.

أضف 1 كوب من السكر لكل 4 أكواب من عصير الرمان.

قلّب الرمان والسكر جيدًا.

يتم تخزين بذور الرمان في حاويات محكمة الإغلاق في ثلاجات أو أكياس طعام مفرغة من الهواء.

ضعي كيس الرمان في الثلاجة لحالات الطوارئ. الرمان الطازج الرمان الجيد هو ناعم ولامع محايد اللون ليس داكنًا أو أسود تأكد من أن الرمان من الداخل حلو وأن كمية العصير مناسبة تمامًا لأن القشرة قد تكون حمراء ولكن الداخل أبيض .

يجب أن يكون الجزء العلوي من ثمرة الرمان بنيًا وصلبًا بحيث يبدو الداخل جميلًا وأحمر اللون.

قشر الرمان الناضج لابد أن يكون به تشققات مما يثبت أن هذه الفاكهة أفضل وأكثر نضجًا من الفواكه الأخرى لكن لا تترك الكثير منها لأنه لا يمكن أكلها وسوف تتدهور.

لا ينبغي أن يكون هناك قطع عميق من الخارج من ثمرة الرمان لأنها ستتلف من الداخل.

يجب أن يكون لونه أيضًا موحدًا بغض النظر عن مدى سطوعه. الوسوم عمر شويل - جدة تفصيص الرمان بسرعة الصاروخ هتفصصي 10 في دقيقة بخبطة واحدة أفكار رهيبه ستعشقي الرمان - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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