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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبات جرير اليوم الجمعة البيضاء Garir Big offers في المقال التالي
تتميز مكتبات جرير بتقديم أقوى الخصومات على أسعار جميع منتجات مكتبات جرير Garir Store اليوم الجمعة البيضاء الكبرى خلال نوفمبر من كل عام، حيث تعد تخفيضات الجمعة البيضاء أقوى التخفيضات التي تمر على مكتبات جرير من العام للعام، حيث توجد خصومات كثيرة تتخطى 50% على أسعار سلع إلكترونية، وكهربائية، ورياضية، ومدرسية عديدة، كما لديهم خصومات خاصة على أسعار الكتب والروايات العربية والأجنبية، وفيما يلي نستعرض مع حضراتكم تفاصيل عروض هذه الحمعة في جرير Garir offers.
عروض مكتبات جرير صمن عروض الجمعة البيضاء 26 نوفمبر
توفر مكتبات جرير تخفيضات مميزة على أسعار: هاتف شاومي 11T بسعة 256 جيجابايت، ورامات 8 جيجابايت، وخصم آخر على سعر شاومي بوكو F3 بسعة 256 جيجابايت من 5G بإلوان مختلفة، كما يتوفر بالماركت خصم آخر على سعر وخصم 21% مع الخصم الإضافي، وغيره على سعر هاتف لينوفو نوت K13 بسعة 128 جيجابايت من الجيل الرابع للجوالات بلون أزرق النسيم، كما به عروض أخرى على أسعار تي سي إل SE 20 بسعة 256 جيجا.
خصومات الجوالات في الجمعة البيضاء من مكتبات جرير Garir Store
نستكمل مع حضراتكم تقديم باقي عروض مكتبات جرير على أسعار الهواتف الذكية، ومنهم: خصم خاص على سعر هاتف تي سي ال SE 20 بسعة 128 جيجابايت من الجيل الرابع باللون الأخضر الأورورا، وكذلك يوجد لديهم عرض آخر على سعر هاتف فيفو Vivo Y51 بسعة 128 جيجابايت باللون التيتانيوم الباقوتي من اليل الرابع، وغيره آخر منهم على سعر هاتف فيفو Y51 بسعة 128 جيجابايت باللون الكريستال السيمفوني من الجيل الرابع، وعلى سعر هاتف لينوفو Lenovo note K13 بسعة 128 جيجابايت من الجيل الرابع.
تنزيلات مكتبات جرير Garir Store على العديد من السلع الإلكترونية
تتوفر أيضاً بمكتبات جرير تخفيضات مميزة على أسعار: هاتف شاومي 11 لايت لايت NE 5G بسعة 128 جيجا باللون الزهري، وغيرهم على سعر هاتف شاومي 11 لايت NE 5G بسعة 256 جيجابايت من الجيل الخامس، وخصم آخر منهم على سعر هاتف فيفو Vivo X60 بسعة 256 جيجابايت باللون الأسود منتصف الليل من الجيل الخامس، وغيرهم العديد من الخصومات الأخرى.
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