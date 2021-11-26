شوف عروض العثيم السعودية للجوالات والإلكترونيات بأقل الأسعار

عروض العثيم السعودية ، إن أسواق عبدالله العثيم في المملكة العربية السعودية تعد واحدة من كبري الأسواق التجارية لبيع السلع الغذائية وبيع الجوالات والشاشات والإلكترونيات وجميع أنواع منتجات المنظفات وكل ما يحتاج إليه المنزل، وتقدم الأسواق عروض وخصومات وهداية كبيرة للعملاء، حيث مع تزامن أحتفالات أسواق العثيم للذكري الخامسة والستون لتأسيسها فتقدم الأسواق خصومات وتخفيضات تصل إلى 70%، كما تقدم بعض المسابقات مع الكثير من الهدايا المميزة للعملاء، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم آخر عروض أسواق العثيم السعودية على الجوالات والشاشات والإلكترونيات وأدوات المطبخ واحتياجات المنزل.

عروض أسواق العثيم السعودية على الجوالات

يوجد الكثير من أنواع الجوالات التي توفرها أسواق العثيم في عروضها مع الخصومات حيث يوجد جوالات شياومي وسامسونج وفيفواي وجوال اي تي اي ال 64 جيجا وغيرها.

جوال سامسونج أي 52 بسعر 1399 ريال سعودي بدل من 1629 ريال وجوال سامسونج اي 12 بسعر 599 ريال سعودي وسامسونج اي 32 بسعر 999 ريال سعودي.

جوال شاومي 9 سي بسعر 445 ريال سعودي أما سعر جوال تكنو بس سي1 بسعر 279 ريال سعودي.

جوال تكنو ال اي7 128 جيجا بسعر 699 ريال سعودي.

عروض الشاشات والإلكترونيات

شاشة اورال ال دي سمارت 65 بسعر 1849 ريال سعودي وشاشة سهم ال دي سمارت 43 بسعر 869 ريال سعودي. شاشة امبيكس سمارت 40 بسعر 849 ريال سعودي وامبيكس سمارت 50 بسعر 1349 ريال سعودي. شاشة جيباس ال دي سمارت 32 بسعر 699 ريال سعودي. ريسيفر وافليت ديجيتال بسعر 49 ريال سعودي وباور بانك جولف 2000 مل أمبير بسعر 69 ريال سعودي. بطارية دورا سيل بلس باور 4 حبة بسعر 25.95 ريال سعودي. راوتر جو ستة أشهر بسعر 945 ريال سعودي وراوتر جو 12 شهر بسعر 1499 ريال سعودي.

عروض أدوات المطبخ واحتياجات المنزل

يوجد الكثير من مختلف أدوات المطبخ من قدور وأطقم أواني وعصارة خضروات مولينكس وعصارة حمضيات كليك أون وقدور ضغط ومقلاة السيف وغيرهم كما يتوفر بعض الأجهزة المنزلية من دفايات ومكواة ومكنسة كهربائية وخلاط كهربائي وبعض الاحتياجات الأخري من ملابس وحقائب سفر وغيرها.

وكانت تلك هي آخر العروض الأسبوعية المقدمة من أسواق العثيم السعودية على الجوالات والشاشات والإلكترونيات وجميع مستلزمات المنزل.