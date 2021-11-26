نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو ماركت في سوبر فرايداي أقوى التخفيضات في المقال التالي

أقوى الخصومات تجدونها ضمن عروض لولو ماركت في المملكة العربية السعودية. فمع بدء الجميع في متابعة عروض الجمعة البيضاء يوفر لولو هايبر ماركت تخفيضاته تحت عنوان سوبر فرايداي. ويحتوي بروشور العروض هذا الأسبوع على خصومات كبيرة على المقاضي الشهرية من البقالة بأنواعها. كما توجد تخفيضات على المنظفات وخصومات كبيرة تستمر العروض بدءا من يوم ٢٤ نوفمبر وحتى يوم ٣٠ نوفمبر. عروض لولو ماركت عرض لمدة أربعة أيام على زيت نور دوار الشمس سعة ١.٥ لتر بالإضافة إلى ٥٠٠ كل بسعر ٢٩.٩٥ ريال بدلا من ٤٦.٩٥ ريال.

خصم مميز على دجاج التنمية المجمد كرتون يحتوي على ١٠ حبات وزن الواحدة ١٢٠٠ جرام مقابل ١١٤.٩٥ ريال بدلا من ١٥٥ ريال.

بيض أبيض كبير التنمية ٣٠ حبة بسعر ٩.٩٥ ريال بدلا من ٢٣.٨٥ ريال.

تاج الهند أرز بسمتي كيس وزن ١٠ كيلو جرام مقابل ٥٩.٩٥ ريال بدلا من ٧٦.٩٥ ريال. شامبو غارنييه ألتراس دو أو بلسم ٤٠٠ مل بسعر ٩.٩٥ ريال بدلا من ١٩.٢٥ ريال.

مسحوق غسيل تايد ٤.٥ /٥ كيلو جرام مقابل ٣٣.٥ ريال بدلا من ٧٢.٩٥ ريال. لولو هايبر ماركت كيلو سمك بياه كبير بسعر ١٢.٩٠ ريال بدلا من ١٩.٩٠ ريال.

رضوى دجاج مقطع طازج وزن نصف كيلو جرام بسعر ٥.٢٥ ريال بدلا من ٧.٩٥ ريال.

سمك بلطي صغير سعر الكيلو ٦.٩٠ ريال بدلا من ٩.٩٠ ريال.

لحم بقري محلي بالعظم سعر الكيلو ١٩.٩٠ ريال بدلا من ٢٦.٩٠ ريال.



لحم بقر برازيلي ستربيلون كاملة سعر الكيلو ٣٩.٩٠ ريال بدلا من ٥١.٧٥ ريال.

كيلو تفاح أحمر نيوزلندي مقابل ٥.٩٥ ريال بدلا من ٨.٩٥ ريال.

كيلو كلمنتين بالأوراق أسباني سعر الكيلو ٩.٩٥ ريال بدلا من ١٤.٩٥ ريال. اشتري كيلو من الكوسة السعودية مقابل ٣.٩٥ ريال بدلا من ٦.٩٥ ريال.

بيرسمونس سعر الكيلو ٨.٩٥ ريال بدلا من ١٤.٩٥ ريال.

كيلو باذنجان كبير سعودي مقابل ١.٩٥ ريال بدلا من ٣.٩٥ ريال.

فلفل أحمر أو أصفر مصري سعر الكيلو ٩.٩٥ ريال بدلا من ١٨.٩٥ ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض لولو ماركت في سوبر فرايداي أقوى التخفيضات - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض لولو ماركت في سوبر فرايداي أقوى التخفيضات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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