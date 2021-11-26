نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد عروض السدحان ماركت عروض المهرجان الكبير بأقوى التخفيضات في المقال التالي

عروض السدحان من أسواق السدحان التي تعتبر أولى المراكز التجارية في الرياض. فقد بدأ تأسيس الشركة منذ عام ١٩٥٢ م وتهدف المجموعة بصورة مستمرة إلى معرفة احتياجات العملاء وتلبية طلباتهم. وكل أسبوع يتم تجهيز عروض جديدة وتخفيضات على مئات الأصناف. من البقالة والمنظفات وغيرها من السلع المعروضة في أسواق السدحان. وفي السطور التالية نتناول مجموعة من العروض المقدمة ضمن المهرجان الكبير تحت شعار أفضل المنتجات بأقل الأسعار. عروض السدحان ماركت اشتري ربطة من زيت نور دوار الشمس مكونة من عبوة سعة لترين وأخرى سعة لتر ونصف بالإضافة إلى عبوة ٥٠٠ مل بسعر ٣٣.٩٥ ريال بدلا من ٤٠.٩٥ ريال.

تيجان أرز سيلا بسمتي وزن ١٠ كيلوجرام بسعر ٥٣.٩٥ ريال بدلا من ٧١.٩٥ ريال.

عبوة من الفراولة المصرية بسعر ٤.٩٥ ريال بدلا من ٨.٩٥ ريال.

حليب أنكور مدعم مجفف عبوة ٢.٢٥ كيلو مقابل ٤٨.٩٥ ريال بدلا من ٧٢.٩٥ ريال. سعر كيلو من الخيار فقط ٣.٩٥ ريال بدلا من ٥.٩٥ ريال.

مسحوق غسيل ارسال وزن ٥ كيلو جرام أو بلاتنيوم وزن ٤.٥ كيلو جرام مقابل ٤٢.٩٥ ريال بدلا من ٩٢.٩٥ ريال. أسواق السدحان كيلو من لحم العجل البلدي بدون عظم بسعر ٤٩.٩٥ ريال بدلا من ٦٦.٩٥ ريال.

احصل على كيلو من لحم الخروف السوانكي الطازج مقابل ٤٧.٩٥ ريال بدلا من ٦٥.٧٥ ريال. صدور دجاج فيليه إنتاج وزن ٤٥٠ جرام بسعر ١٤.٩٥ ريال بدلا من ١٩.٧٥ ريال.

دجاج كبسة حساوية إنتاج وزن ٨٠٠ جرام بسعر ٩.٩٥ ريال بدلا من ١٥.٧٥ ريال. السدحان اشتري كيلو من سمك شعور مقابل ٢١.٩٥ ريال بدلا من ٤١.٩٥ ريال.

كيك أوريو شوكولاتة كبير فقط ٣٩.٩٥ ريال بدلا من ٩٦.٥٠ ريال. كيلو سمك بوري بسعر ١٨.٩٥ ريال بدلا من ٢٧.٩٥ ريال.

سمك ناجل سعر الكيلو ٣٢.٩٥ ريال بدلا من ٥٦.٥٠ ريال.

جوز عين جمل أمريكي سعر الكيلو ٣٩.٩٥ ريال بدلا من ٦٨.٩٥ ريال.

بالدين جبنة جودا سعر الكيلو ٢٩.٩٥ ريال بدلا من ٥٩.٢٥ ريال. لوز أمريكي ني سعر الكيلو ٣٩.٩٥ ريال بدلا من ٥٤.٩٥ ريال. الوسوم عمر شويل - جدة أجدد عروض السدحان ماركت عروض المهرجان الكبير بأقوى التخفيضات - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أجدد عروض السدحان ماركت عروض المهرجان الكبير بأقوى التخفيضات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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