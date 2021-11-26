شوف عروض العثيم الأسبوعية حتى 30 نوفمبر

أسواق العثيم ، عروض اسواق العثيم بمناسبة الجمعة البيضاء ، تعد من الأسواق المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، تعمل أسواق العثيم على أضافة العروض بشكل أسبوعي مستمر، تشمل عروض هذا الأسبوع جميع المنتجات المتنوعة، العروض سارية من 24 نوفمبر الموافق 19 ربيع الثاني إلى 30 نوفمبر الموافق 25 ربيع الثاني، جميع العروض متوفرة في كافة الفروع داخل المملكة العربية السعودية، يمكنك شراء العروض بالذهاب إلى فروع أسواق العثيم في جميع أنحاء المملكة أو من خلال المتجر الإلكتروني، أرز أبو كاس مزه بسمتي 10 كيلو بسعر 52.95 ريال بدلا من 83.95 ريال.

خصومات الخضروات اليوم

أسواق العثيم ، فوائد الطماطم، تحتوي على فيتامين أ الذي يساعد في تحسين الرؤية، تساعد النسبة العالية من الماء بالطماطم على علاج أمراض الكلى، تعمل علي ضبط مستوي السكر بالدم بسبب نسبة الكربوهيدرات المنخفضة، يقي من الأصابة بأمراض القلب لوجود الليكوبين الذي يمنع أكسدة الدهون بالدم، تناول الطماطم بشكل مستمر يعمل على زيادة مضادات الأكسدة بالجسم التي تساعد في الوقاية من الالتهابات بالجسم، تقوم بأعطاء الجسم مظهر جيد، معجون طماطم لونا 8×135 جرام بسعر 6.95 ريال بدلا من 9.95 ريال.

أجدد عروض العثيم

فوائد الفاصوليا الخضراء، تمتلك نسبة مرتفعة من الكلوروفيل الذي يساعد في تقليل مرض السرطان، يحتوي على حمض الفوليك الذي يعمل على محاربة الاكتئاب، يقوم بتحسين عملية بناء العظام وامتصاص الكالسيوم لوجود فيتامين ك، تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب لوجود نسبة جيدة من الألياف، كما تعد الفاصوليا الخضراء خالية من الكوليسترول الضار، تعزز الخصوبة وتقوي الحمل بسبب احتوائها على عنصر الحديد، خضروات مشكلة / فاصوليا خضراء السنبلة 800 جرام بسعر 16.95 ريال بدلا من 33.90 ريال.

تنزيلات أسواق العثيم

فوائد الكستنا، تعد مصدر جيد لفيتامين ج الذي يساعد في محاربة الجذور الحرة وتقوية المناعة، تحتوي على مجموعة كبيرة العناصر الغذائية مثل الكالسيوم والبوتاسيوم، يعد مصدر للألياف التي تساعد في تقليل الكولسترول، تعمل على خسارة الوزن بسبب وجود السعرات الحرارية بشكل منخفض، تمتلك حمض الفوليك الذي يساعد في الحماية الجنين، كستنا كيس بسعر 4.95 ريال.