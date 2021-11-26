شوف عروض لولو ماركت السعودية حتى 30 نوفمبر

لولو ماركت ، أكبر مجموعة من العروض الأسبوعية من لولو ماركت في المملكة العربية السعودية، يقدم لولو ماركت جميع السلع في مختلف أحياء المملكة، بمناسبة الجمعة البيضاء يقدم هذا الأسبوع إلى جميع العملاء أقوى التخفيضات على مجموعة مميزة من المنتجات ، ، جميع العروض متوفرة في كافة الفروع داخل المملكة العربية السعودية، يمكنك شراء العروض بالذهاب إلى فروع لولو ماركت في جميع أنحاء المملكة أو من خلال المتجر الإلكتروني، العروض سارية من 24 نوفمبر الموافق 19 ربيع الثاني إلى 30 نوفمبر الموافق 25 ربيع الثاني، تاج الهند أرز بسمتي 10 كيلو بسعر 59.95 ريال بدلا من 76.95 ريال.

خصومات لولو ماركت

لولو ماركت ، فوائد رامبوتان، تحتوي على الألياف والماء الذي يساعد تقليل الوزن والحد من السمنة، تساعد في الحماية من فقر الدم بسبب وجود عنصر الحديد، تعمل على كل من صحة البشرة والشعر، تحتوي على مجموعة من الفيتامينات مثل فيتامين ج الذي يعمل على مساعدة الخلايا من الأضرار، تمتلك مضادات الأكسدة التي تقي من أمراض السرطان، رامبوتان عبوة بسعر 14.75 ريال بدلا من 24.75 ريال.

اخر عروض لولو ماركت

فوائد السمك البوري، يحتوي على كميات كبيرة من الكالسيوم تساعد في تقوية الأسنان والعظام، يعمل على تجديد الأنسجة بسبب وجود البروتين بداخله، يعمل على التخلص من فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من معدن الحديد، يحمي من أمراض الجلطات القلبية وأمراض القلب، يخفض ضغط الدم المرتفع وتقوية الأوعية الدموية، يساعد في نمو الجهاز العصبي لدى الأطفال بشكل سليم، يزيد من الاستيعاب بشكل أسرع والتركيز، يحسن الحالة المزاجية ويقلل من الاكتئاب، سمك بوري كيلو بسعر 11.90 ريال بدلا من 17.95 ريال.

عروض لولو ماركت

فوائد الزيتون الأسود، يحتوي على الدهون الأحادية غير المشبعة حيث يساعد على تقليل الكوليسترول الضار بالجسم، مصدر غني بالمعادن والفيتامينات مثل النحاس والكالسيوم والحديد، يمتلك مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان، يعمل على تقليل ضغط الدم، يقلل من مرض الزهايمر، يحمي من مرض الزهايمر، زيتون اسود إسباني كبير كيلو بسعر 15.90 ريال بدلا من 23.10 ريال.