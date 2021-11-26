شوف عروض اكسترا خصومات وتخفيضات من 30 وحتي 70% على جميع المنتجات

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عروض اكسترا السعودية شركة اكسترا تكون من الشركات المساهمة التي يتم تواجدها في المملكة العربية السعودية، حيث أن هذه الشركة تكون حريصة للغاية حتى تقدم وتعرض هذه المستحضرات بأكبر العروض وكذلك الخصومات الرائعة بإستمرار، كما أن شركة اكسترا تختص في مجال البيع للكثير من المستلزمات والمنتجات ومن ضمن تلك المستلزمات هي، كافة الإلكترونيات التي يتم بيعها من خلال التجزئة مثلًا، كل الأجهزة الإلكترونية وكذلك المنزلية وغير ذلك، كما أن تلك الشركة لديها ما يقارب من اثنان وأربعون فرعًا في المملكة العربية السعودية مع عدد 2 فرع في عمان والبحرين.
عروض اكسترا السعودية
تكون شركة اكسترا من الشركات التي تقدم العديد من العلامات التجارية الرائدة في كل أنحاء العالم، وأيضًا فإن هذه الشركة تقوم بتوفير وتجهيز الكثير من المنتجات ومن ضمنها، الأجهزة المنزلية والكهربائية وأجهزة الكمبيوتر المحمول.
وكذلك هواتف الجوال والكاميرات وتواجد أيضًا منتجات الخاصة بالعناية الشخصية مع الكثير من المستحضرات الأخرى التي تستطيع الشركة توفيرها، كما أن كافة هذه المستحضرات قد تشمل إمكانية ما بعد البيع مع تواجد الضمان لمدة كبيرة للغاية، ولها خاصية التوصيل بشكل مجاني إلى البيت.
خصومات اكسترا السعودية
- سعر العصارة من النوع فيليبس قوة 500 واط بحجم 1.5 لتر يكون 299 بدلًا من 449 ريال سعودي.
- الشواية الصحية من النوع كينوود مع الغطاء الزجاجي 700 واط التي تكون غير قابلة للالتصاق سعرها يكون 229 بدلًا من 339 ريال سعودي.
- سعر العصارة من النوع مالتي كويك حجم 1.25 لتر 800 واط تكون 499 بدلًا من 729 ريال سعودي.
- الماكينة الخاصة بتحضير الكابتشينو والقهوة من النوع ديلونجي بقوة 1450 واط تكون بسعر 1599 بدلًا من 2499 ريال سعودي.
- سعر تاب من النوع سامسونج جالكسي S7 إف E سعة 64 جيجا بايت حجم 12 بوصة 5 جي رام باللون الأسود يكون 2299 بدلًا من 2399 ريال سعودي.
- تاب إم من النوع لينوفو إم حجم 7 بوصة يكون من الجيل الرابع يدعم الواي فاي سعة 32 جيجا بايت باللون الرمادي يكون بسعر 349 بدلًا من 499 ريال سعودي.
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