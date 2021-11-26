نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم و تنزيلات رهيبه تصل إلي 50% على جميع الأجهزة الكهربائية و باقي المنتجات في المقال التالي
عروض العثيم شركة من إحدى الشركات المساهمة التي يتم تواجدها في المملكة العربية السعودية حيث أن الشركة أيضًا تكون متواجدة في المرتبة رقم 2 من ضمن أكبر وأقوى السلاسل لدى الأسواق المركزية التي تكون من ناحية المبيعات بعد هايبر بنده بالمنزلة كما أن شركة العثيم قد صنفت من خلال مجلة فوربس المتواجدة في أمريكا عام 2016 بأنها شركة العثيم تكون متواجدة في المنزلة رقم مائة وتسعة من إحدى أقوى القوائم المتواجدة في كافة أنحاء العالم العربي.
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عروض العثيم السعودية
يعتبر هايبر العثيم من ضمن الأسواق التي تكون متواجدة بالمملكة العربية السعودية كما أن السوق قد قام بتوفير تلك العروض الكبيرة والمذهلة وأيضًا الخصومات الرائعة والقوية جدًا شهر نوفمبر الجاري.
كما أن هايبر العثيم استطاع أن يقوم بتوفير العديد من المستلزمات والمنتجات التي يتطلبها العديد من الأفراد في المملكة العربية السعودية ويريدونها بصورة كبيرة ومن هذه المستحضرات التي يوفرها هايبر العثيم هي مستلزمات العناية التي تخص الفرد وأيضًا منتجات الغذاء مع تواجد الكثير من المستحضرات الثانية.
تخفيضات العثيم
- خصومات العثيم على 900 جرام من الجبن الكاسات نوعها المراعي تكون بسعر 28 بدلًا من 56 ريال سعودي.
- تنزيلات العثيم علي الكيلو جرام من اللوز النيء يكون بسعر 29.95 بدلًا من 68.75 ريال سعودي.
- عروض العثيم علي 650 جرام من الشوكولاتة نوعها جالاكسي جواهر 1 + 1 مجانًا سعرها يكون 68.95 بدلًا من 137.90 ريال سعودي.
- تنزيلات العثيم علي كيلو جرام من الكوسا الخضراء يكون 3.95 بدلًا من 5.95 ريال سعودي.
- تنزيلات العثيم علي شاشة التليفزيون من النوع سهم ال إي دي حجم 40 بوصة تكون بسعر 599 بدلًا من 899 ريال سعودي.
- عروض العثيم علي هاتف من النوع آيفون 13 سعة 256 جيجابايت يكون بسعر 3949 بدلًا من 4703 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم علي سعر الخلاط من النوع كينوود ومعه اثنان مطحنة يكون 99 بدلًا من 185 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم علي الفرن من النوع جيباس الكهربائي سعره يكون 199 بدلًا من 329 ريال سعودي.
- عروض العثيم علي الدفاية الكهربائية من النوع كولين تكون بسعر 119 بدلًا من 199 ريال سعودي.
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