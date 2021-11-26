وفاة أسرة بسبب غسل الدجاج بهذه الطريقة الخاطئة، أضرار غسل الدجاج قبل تحضيرها من الأمور المهمة التي يجهلها الكثير من الأشخاص، حيث أن طهي الدجاج بعد غسله يعد سبب رئيسي في الإصابة بالكثير من الأمراض الخطيرة، حيث أنه ينبغي أن يكون الدجاج المستخدم في الطهي نظيف وطاهر ولكن باستخدام المواد المطهرة مثل الخل أو الليمون التي تقضي على أي جراثيم موجودة في الدجاج ويكون صالح للاستخدام والطهي.

أضرار غسل الدجاج قبل الطهي

يوجد مجموعة من الأضرار التي تظهر عند غسل الدجاج قبل الطهي، ومن أشهر هذه الأعراض أنها تؤدي إلى التسمم الغذائي حيث أن غسل الدجاج قبل استخدامه يكون بمثابة تنشيط للبكتيريا والجراثيم الموجودة على الدجاج والتي تضر بالجهاز الهضمي وبالتالي تعرض حياة الأشخاص للخطر، لذلك يجب أن يتم اتباع الخطوات الصحيحة واللازمة لغسيل الدجاج وتحضيره، غسل الدجاج قبل الطهي تعتبر سبب رئيسي في إصابة الشخص بالتهابات في الجهاز الهضمي وبالتالي إصابة الشخص بالإسهال والتي في بعض الحالات تؤدي إلى الجفاف الشديد، لذلك في حالة ملاحظة أي من هذه الأعراض يجب زيارة الوحدة الطبية المختصة لتشخيص الحالة، كما أنه يجب أن يتم شراء الدجاج من أماكن موثوق بها وذلك لتجنب الإصابة بأي نوع من الأمراض.

الطريقة الأفضل لتنظيف الدجاج

بعض الأشخاص يستخدمون الماء فقط في تنظيف الدجاج قبل تحضيره ولكن تعتبر هذه الطريقة خاطئة أيضاً، حيث أنه يجب أن يتم استخدام الليمون والملح أو الخل أيضاً وتدليك كل نواحي الدجاج من الداخل والخارج، وذلك للتأكد من أنها نظيفة ويمكن تحضيرها، كما أنه من الممكن أن يتم استخدام الدقيق الأبيض أيضاً وذلك لكي يتم القضاء على أي روائح كريهة في الدجاجة والتخلص منها، الخل يعتبر من أفضل المواد المطهرة التي تستخدم في القضاء على أي بكتيريا أو جراثيم متراكمة على الدجاجة، لذلك ينصح باستخدامه قبل الطهي، حيث أنه يجب أن يتم وضع كمية من الليمون والخل على الدجاج لعدد من الساعات قبل أن يتم البدء في تحضيرها وذلك لضمان التخلص من أي مواد سامة أو بكتيريا نشطة موجودة وتكون صالحة للاستخدام.