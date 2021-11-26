طريقة تحويل رصيد من سوا لسوا.. ثلاثة طرق لشحن رصيد سوا

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محمد سياف - ابو ظبي - يبحث عملاء شركة الاتصالات السعودية عن طريقة تحويل رصيد سوا لسوا من داخل وخارج المملكة، وهو ما دفعنا لتقديم شرح الطرق التي يجب اتباعها للإستفادة من هذه الخدمة التي وفرتها شركة أس تي سي stc لعملائها المشتركين سواء من رقم سوا مفوتر أو رقم سوا مسبق الدفع .

لقد وفرت شركة الاتصالات السعودية ثلاثة طرق لتحويل رصيد سوا لسوا يمكن لأي عميل تنفيذها بكل سهولة ويسر، وجاءت هذه الخدمة في إطار سعي الشركة لإرضاء عملائها وتقديم ما يناسبهم من خدمات لا تتطلب أي تدخل من طرف موظفيها، كما أن خدمة تحويل رصيد سوا فرضتها تعاملات العملاء فيما بينهم ما أدى بشركة “stc” للتفكير في طرحها عمليا .

طريقة تحويل رصيد من سوا لسوا حول لي

تتم عملية تحويل رصيد سوا من خلال طريقة حول لي، بعد إرسال رسالة إلى الرقم 900 يكتب بها مبلغ التحويل المطلوب ثم مسافة ثم نكتب رقم جوال العميل الذي يطلب منه التحويل ثم مسافة ثم 170، ويمكن أيضا تنفيذ هذه الطريقة عن طريق تطبيق mystc .

طريقة تحويل رصيد سوا لسوا من رقم آخر مفوتر

يتم تنفيذ عملية شحن رصيد سوا من رقم آخر مفوتر، بعد إرسال رسالة إلى الرقم 900 يدون عليها المبلغ ثم مسافة ثم رقم جوال العميل المستلم للرصيد ثم مسافة وبعدها 1444، كما يمكن أيضا تنفيذها عن طريق تطبيق mystc.

طريقة الشحن من رقم آخر مسبق الدفع سوا

تتم عملية تحويل الرصيد من رقم سوا آخر مسبق الدفع، بعد إرسال رسالة إلى الرقم 900 يكتب فيها العميل المرسل للرصيد، المبلغ الذي يرغب في تحويله ثم مسافة ثم رقم هاتف المرسل إليه ثم مسافة وأخيرا 133، أو عن طريق تطبيق mystc.

وننشر أيضا رموز تفعيل مختلف خدمات شريحة سوا والتي تتم مجانا من إرسال أحد الرموز التي سنذكرها في الأسفل إلى الرقم 900

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