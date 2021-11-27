شوف عروض لولو ماركت تخفيضات lulu hypermarket خصومات حتى 70% عروض الجمعة المذهلة

عروض الجمعة المذهلة من لولو ماركت تحتوي على مجموعة مميزة من أكبر التخفيضات على الهواتف النقالة والتلفزيونات والإلكترونيات. كما يقدم lulu hypermarket خصومات كبيرة على الأجهزة الرياضية وتصل قيمة الخصم على مئات المنتجات الموجودة في الهايبر إلى 70 بالمائة من سعر المنتج. ومنذ إنشاء الهايبر داخل المملكة يوفر الكثير من المنتجات التي يحتاجها العملاء في كافة الأقسام من سلع غذائية وإلكترونيات وغيرها.

عروض لولو ماركت

شاشة تلفزيون سوني الذكية عالية الوضوح جوجل 65 بوصة متوفرة مقابل 3999 ريال بدلاً من 5199 ريال بخصم نقدي قدره 1200 ريال. توصيل المنتج مجاناً كما يحصل المشتري على نظام سماعات سوني المميز مجاناً على جميع شاشات سوني المعروضة.

احصل على شاشة سوني 55 بوصة مقابل 3299 ريال بدلاً من 5999 ريال واستمتع بخصم نقدي 2700 ريال.

اشتري شاشة سوني عالية الوضوح ذكية جوجل ألترا اتش دي ليد 75 بوصة مقابل 5499 ريال بدلاً من 10999 ريال. واحصل على خصم بقيمة 5500 ريال.

عرض مميز على شاشات إل جي من هايبر لولو توصيل مجاني لجميع الشاشات بالإضافة إلى هدايا مجانية على بعض الأجهزة.

شاشة إل جي ذكية عالية الوضوح 55 بوصة بسعر 3799 ريال بدلاً من 11999 ريال بخصم هائل بقيمة 8200 ريال.

احصل على خصم بقيمة 7100 ريال على شاشة إل جي الذكية عالية الوضوح 65 بوصة. حيث تعرض الآن ضمن عروض الجمعة المذهلة من هايبر لولو مقابل 4399 ريال بدلاً من 11499 ريال.

شاشة تي سي إل ذكية عالية الوضوح أندرويد 50 بوصة بسعر 1499 ريال بدلاً من 2529 ريال بخصم قدره 1030 ريال.

خصم بقيمة 800 ريال على تلفزيون سكاي وورث شاشة أندرويد عالية الوضوح ألترا اتش دي 55 بوصة المعروض بسعر 2799 ريال بدلاً من 1999 ريال.

شاشة سامسونج ألترا إتش دي 70 بوصة مقابل 4299 ريال بدلاً من 6999 ريال.

اشتري شاشة نيكاي كية ليد فل اتش دي 55 بوصة مقابل 1599 ريال بدلاً من 2099 ريال واحصل على خصم 500 ريال.

lulu hypermarket

هاتف أوبو رينو 6 برو أندرويد 11 رام 12 جيجا بايت مع سعة ذاكرة 256 جيجا بايت. الهاتف يحتوي على أربعة كاميرات خلفية بالإضافة إلى كاميرا سيلفي أمامية احصل عليه الآن مقابل 2999 ريال فقط.

كما يوجد ضمن عروض الجمعة البيضاء من لولو هايبر ماركت خصم خاص على جوال أوبو رينو 6 زد الجيل الخامس سعة 128 جيجا بايت. يعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 11 كما ان سعة الرام 8 جيجا بايت وسعة ذاكرة الهاتف 128 جيجا بايت. يتميز الهاتف بوجود ثلاث كاميرات خلفية فضلاً عن كاميرا أمامية للسيلفي.