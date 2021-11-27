شوف وتستمر عروض الجمعة البيضاء السنوية بالإضافة إلى عروض جرير Garir ليصل الخصم 65%

أقوى إصدارات الهواتف الذكية الحديثة بكافة فروع مكتبات جرير ضمن عروض جرير الأسبوعية Garir offers على كافة أنواع الأجهزة الإلكترونية، وخاصة الهواتف الذكية الحديثة، حيث تعج مكتبات جرير من أكبر مكتبات الشرق الأوسط، ومن أكثرها تنوع للمنتجات حيث تقدم المكتبات عروض متميزة على أسعار العديد من المنتجات العصرية الهامة لكل فرد وأسرة، ومن أهمهم: الأجهزة الإلكترونية بملحقاتها، كالجوالات، واللابتوبات، والشاشات الذكية، وخصومات أخرى على أسعار الكتب بأنواعها، والأدوات المكتبية والمدرسية، وغيرهم من أجهزة وأدوات، وسوف نوفيكم تفاصيل العروض:

عروض جرير بفروعه على الجوالات بمناسبة الجمعة البيضاء

يتوفر لدى فروع مكتبات جرير العديد من الخصومات على أسعار الهواتف الذكية بأنواعها، ومنهم: خصم خاص على سعر هاتف تي سي ال SE بسعة 128 جيجابايت، و4 جيجابايت رامات من الجيل الرابع 4G، بألوان عدة، كما تتوفر خصومات أخرى على أسعار هواتف شاومي، ومنها: شاومي 11T بسعة 256 جيجابايت، ورامات 8 جيجابايت من الجيل الخامس باللون الأسود، كما بالماركت خصومات أخرى على أسعار هاتف شاومي 11T بسعة 256 جيجابايت ورامات 8 جيجابايت باللون الأبيض 5G.

عروض مكتبات جرير Garir Ksa offers بفروعهم

نستكمل معكم تقديم باقي عروض مكتبات جرير بمناسبة تخفيضات الجمعة البيضاء السنوية، ومنهم: خصم خاص على سعر هاتف Tcl بسعة 128 جيجابايت SE 10، وخصم آخر منهم على سعر هاتف شاومي 11 لايت NE 5G من الجيل الخامس برامات 8 جيجابايت، كما بالماركت خصم خاص على سعر هاتف فيفو اكس 60 برو بسعة 256 جيجابايت من الجيل الخامس 5G باللون الأزرق الشيمر، كما بالماركت خصم آخر على سعر هاتف شاومي بوكو F3 بسعة 128 جيجابايت، ورامات 6 جيجابايت من الجيل الخامس 5G.

خصومات مكتبات جرير المميزة Garir

خصومات أخرى تقدمها لكم مجموعة جرير Garir بالسعودية، وعبر جرير اونلاين، ومنها: خصم خاص على سعر هاتف Shawmy 11T بسعة 256 جيجابايت، ورامات 8 جيجابايت، بتوفير 400 ريال سعودي، كما بالماركت خصومات أخرى على أسعار: هاتف شاومي بوكو F3 بسعة 256 جيجابايت ورامات 8 جيجابايت من الجيل الخامس بخصم 25%، كما يوجد خصم آخر على سعر هاتف لينوفو بوت K13.