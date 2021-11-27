نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات رائعة على الجوالات في اكسترا السعودية اليوم في عروض الجمعة الصفراء في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتسم اكسترا بكم كبير من المميزات التي بفضلها استطاعت أن تكون من أشهر المتاجر التي تعمل في مجال بيع الإلكترونيات في المملكة العربية السعودية ومن الأجهزة التي توفرها اكسترا إلى عملائها هي الهواتف المحمول، فتوفر اكسترا إليكم هواتف محمول من ماركات عالمية وكل ذلك بأسعار مناسبة لجميع الفئات من مختلف الطبقات وتتبعوا معنا في مقالنا التالي أقوى العروض المتوفرة من اكسترا على الجولات.

توفر اكسترا عرض على جميع أنواع هواتف المحمول بمناسبة الجمعة الصفراء، وتلك العروض والخصومات مستمرة حتى 4 ديسمبر، وهذه الجوالات من أفضل الماركات العالمية من أوبو وأبل ولينوفر وسامسونج وريل مي وغيرهم الكثير من الأنواع ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم أبرز أنواع الهواتف التي يتوفر الخصومات والعروض عليها من قبل اكسترا.

عروض اكسترا السعودية على الجوالات

يعتبر هاتف فيفو من الهواتف التي أحدثت رواجًا في الآونة الأخيرة وأقبل على شرائه والتعامل معه الكثير من الأشخاص وإليكم في السطور الآتية أبرز العروض المتوفرة ف من اكسترا على هواتف فيفو:

هاتف فيفو واي 20، 2021 4 جي مع مساحة 64 جيجا بايت ومتوفر باللون الأبيض.

يضم العرض هاتف فيفو واي 53 إس، 4 جي مع مساحة 128 جيجا بايت.

هاتف فيفو واي 20، 202، 4 جي مع مساحة 64 جيجا بايت ومتوفر باللون الأزرق.

فيفو واي 53 إس، 4 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

يوافر العرض فيفو واي 72، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت ومتوفر بلون الشفق.

فيفو إكس 60، 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت ومتوفر باللون الأسود.

هفيفو واي 72، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت.

عروض وخصومات اكسترا السعودية على الهواتف المحمول

إليكم في السطور الآتية العروض التي توفرها اكسترا على هواتف من ماركة هواوي:

هواوي نوفا 7 أي، مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأخضر.

هواوي واي 6 بي مع مساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأسود.

يوافر العرض هواوي واي 6 بي مع مساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأخضر.

هواوي واي 6 بي مع مساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون البنفسجي.

عروض اكسترا في المملكة العربية السعودية على الجوالات

توفر إليكم اكسترا مجموعة من هواتف شاومي التي من بينها كلًا من التالي: