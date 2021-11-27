شوف أقوى عروض اكسايت على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بخصومات مذهلة تحت شعار العروض الجبارة XCITE لا تفوتها

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احصل على خصم 29% على فرن كهربائي من ونسا، يعمل بقوة 1800 واط. كما أن سعة الفرن 48 لتر، وكذلك درجة حرارة الفرن يمكنك تعديلها من 100 حتى 250 درجة بكل سهولة. بالإضافة لوجود مؤقت 60 دقيقة مع جرس للرن. بسعر 299 ريال بدلاً من 419 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة أقوى عروض اكسايت على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بخصومات مذهلة تحت شعار العروض الجبارة XCITE لا تفوتها - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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