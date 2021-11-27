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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف “الجديد عندنا” أجدد عروض اكسترا السعودية وخصومات تصل لـ 40% في خصومات Extra Sale في المقال التالي
عمر شويل - جدة أجدد عروض اكسترا السعودية نقدمها لكم حيث لا تفوت عروض اكسترا السعودية المتميزة بالمملكة العربية السعودية، حيث تتنوع شركة اكسترا من خلال تقديم العروض والخصومات التي تطرحها لعملائها بشكل أسبوعي، وذلك حتي يتمكن كل مواطن من شراء كافة الاحتياجات اللازمة للمنزل، ولقد اكتسحت شركة اكسترا بالسعودية كافة المتاجر التي تتخصص في بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وذلك بالإضافة للأدوات المنزلية بمختلف أنواعها بأسعار خيالية لا تقبل المنافسة.
أجدد عروض اكسترا السعودية
تستمر شركة اكسترا التجارية كعادتها في تقديم كل ماهو جديد من العروض المميزة والتخفيضات على جميع أنواع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية التي تعرضها في فروعها الكثيرة المنتشرة في كل أنحاء ومدن المملكة العربية السعودية، والمعروف أن شركة اكسترا تتعامل مع أكبر الشركات العالمية وأشهر العلامات التجارية الراقية ومنتجاتها من الأجهزة ذات جودة مرتفعة، ومن أهم هذه الماركات التي تتعامل معها توشيبا، سوني، سامسونج، ال جي، نوكيا، بوينت الإيطالية وغيرها من أهم الشركات العالمية التي تقبل على شراء منتجاتها الكثير من العملاء.
مميزات شركة اكسترا السعودية
من الجدير بالذكر أن هذه التخفيضات الهائلة والغير مسبوقة تصل إلى نسبة خصم أكثر من ستون بالمائة، والشركة تجدد وتنوع عروضها باستمرار، كما تقوم الشركة أيضًا بعمل سحب متميز ذو قيمة كبيرة على قسائم الشراء وتُقدم جوائز قيمة، كما أنها تسعي دائمًا لزيادة التواصل مع عملائها والتعريف بأحدث العروض والتخفيضات، وتقوم شركة اكسترا بعمل نشرات مطبوعة وقامت أيضا بعمل موقع على الإنترنت لزيادة وسهولة التواصل بين العملاء والشركة.
بالإضافة لكون الشركة تقدم خدمات أخرى متميزة للعملاء مثل توفيرها أسطول كبير من الشاحنات المجهزة لنقل البضائع والأجهزة الكهربائية وتوصيلها بأمان تام بصحبة عمال وفنيين محترفين ومتخصصين في هذا المجال.
خصومات أسواق اكسترا السعودية
نقدم لكم الآن أحدث العروض المقدمة من شركة اكسترا، والتي تتمثل في كلا من:
- خصومات أسواق اكسترا تصل ل 33.07% من هواوي نوفا 7 آي التي تتميز بمساحة داخلية 128 جيجا بسعر 769 ريال سعودي.
- تخفيضات اكسترا التي تتخطي ال %36.67 على هاتف من سامسونج جالكسي إس 20 إف إي متميزة بأنها من الجيل الخامس وذات مساحة داخلية تبلغ 128 جيجا ة بسعر 1899 ريال سعودي.
- عرض متميز بخصم يصل ل %27.54 على تليفزيون من تي سي ال 55 بوصة فائق الوضوح UHD بسعر 1999 ريال سعودي.
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