نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف “الأحدث على الإطلاق” مجلة عروض بنده الأسبوعية 2021 في السعودية Panda Promotion Offers في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم مجلة عروض بنده الأسبوعية 2021 من موقعنا، فإنها شركة خاصة بالمنتجات الغذائية في السعودية، وتم تأسيسها عام 1978، ثم أصبحت هذه الشركة من أفضل الشركات بعد اندمجها مع مجموعة صافو للمنتجات الغذائية ، وأصبحت بعد هذا الاندماج من أكبر الشركات الغذائية العاملة في القطاع الخاص بالتجزئة ونستعرض لكم أهم التفاصيل والعروض من خلال هذا المقال.

مجلة عروض بنده الأسبوعية 2021

هي أحدى الشركات السعودية الضخمة للمنتجات الغذائية، واصبح لها أماكن بيع منتشرة في كل مكان، وتكون هذه الأماكن تضم المتاجر التجارية الكبيرة وعرفت باسم هايبر بنده، وأيضا الماركت الصغيرة والتي عرفت باسم سوبر ماركت بنده، ومع الوقت أصبحت من أكثر الشركات الموجودة التي تحصل على أكبر حصة في السوق.

وجد بها عدد كبير الموظفين يتخطى 18000موظف عمل هؤلاء الموظفين على خدمة العملاء وتوفير كافة ما يحتاجون إليه من خدمات، ويقوم بزيارتها حوالي 120 الف شخص بشكل يومي، وذلك بسبب جودة منتجاتها، حيث عرفت بجودتها في التغليف والتخزين وأن منتجاتها طازجة جدا.

يوجد حوالي 4 مراكز ضخمة جدا في السعودية توزع منتجاتها على جميع الماركت الصغيرة و الهايبر الضخمة، وتقيم الشركة العروض على جميع منتجاتها من لحوم وخضر وفاكهة، تقام العروض بها بشكل اسبوعي ولا ترتبط بوقت محدد بالعروض.

عروض بنده في السعودية

لقد أقامت بنده عروض كبيرة جدا على منتجاتها الغذائية مثل (الجبن والألبان ، الأرز والمكرونة، ولم تقتصر عروضها على المنتجاّت الغذائية فقط وانما ضمت أيضا الأجهزة الكهربائية من البوتاجازات والغسالات والثلاجات، وتخفيضات على الأجهزة الإلكترونية مثل التلفونات، السماعات، وخصومات على المخبوزات بأنواعها إلى جانب الحلويات وخاصة الجاتوه والتورتة التي لا يمكن الاستغناء عنها، وخصومات أيضا على الملابس وخاصة ملابس الشتاء، وجد بها تخفيضات على المنظفات مثل كلوركس وغيره من المنظفات، وسوف نوضح لكم بعض لهذه العروض وهي:

لبنه تركية بيتار بسعر ١٨.٩٥ بدلا من ٣٢.٩٥ ريال سعودي.

لحم مفروم بقري برازيلي قليل الشحم الكيلو ب ٢٧.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٣٨.٩٥ ريال سعودي.

جمبري مزرعة الكيلو ب ٢٤.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٣٥.٩٥ ريال سعودي.

نقانق بقري برازيلي الكيلو ب ٢٦.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٣٩.٩٥ ريال سعودي.

عروض زين مسبقة الدفع السعودية