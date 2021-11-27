شوف حلاوته… سكوتر SYM SR150 مواصفاته ومميزاته الجبارة واسعاره

شوف حلاوته… سكوتر SYM SR150 مواصفاته موضوع مقالنا اليوم حيث أن هذه الدراجة النارية هي من أفضل سيارات شركة SYM وتعد من الدراجات النارية “السكوترات” المدمجة والصغيرة الحجم التي يمكن ركنها في أي مكان لن تأخذ حيزًا كبيرًا بالإضافة إلى سرعتها التي تسعفك في الظروف الصعبة، وتنتمي هذه السكوتر إلى الجيل الثالث من أجيال الشركة وسنوضح في موضوعنا أهم مواصفات سكوتر SYM SR150 وأسعارها بالإضافة إلى مميزاتها وعيوبها.

مواصفات سكوتر SYM SR150 في الأسواق

تتميز سكوتر SYM SR150 بعدة مواصفات تجعلها منفردة عن غيرها وتتمثل المواصفات فيما يلي:-

محرك السكوتر قوي سعته حوالي 150 سي سي ويعمل بالبنزين فهو غير كهربائي.

المحرك يحتوي على أسطوانة واحدة فقط قوته 10.3 حصان بانبعاث يورو 3.

نظام التبريد الخاص به هوائي ويعتمد على نظام الوقود المكربن “كاربيراتير”.

معلقة من الأمام بشوكة تلسكوبية ومن الخلف بوحدة ذراع سوينغ.

قوة الفرامل الأمامية والخلفية حوالي باكم ديسك 226 ميللي متر.

طول الدراجة حوالي 2000 ميللي متر والعرض 690 ميللي متر بينما الارتفاع حوالي 1125 مللي متر.

بالنسبة لطول قاعدة العجلات فهي 1330 ميللي متر ووزن الدراجة 127 كيلو جرام.

تسير الدراجة بوقود سعته تبلغ 5.5 لتر ويدور بعزم دوران 10.8 نيوتن لكل متر.

متوفر من الدراجة ألوان مختلفة منها : أبيض – أسود – أحمر – معدني.

أقصى سرعة من الممكن أن تصل إليها الدراجة هي 105 كيلو متر لكل ساعة.

ارتفاع الكرسي عن الأرض 80 سنتيمتر وحجم خزان الوقود 5.3 لتر.

الإضاءة الأمامية من مصابيح مصنوعة من الهالوجين وتحتوي على درج أمامي صغير.

ميزات SYM SR150 التي تجعل المشتري يختارها

سعرها مناسب لكل الفئات وسريعة وتقوم بالإنجاز والخفة.

شكله رائع وممتاز مقارنة بسعره المناسب.

جنوطه عملية جدًا.

جيد جدًا بالنسبة للمبتدئين في قيادة الدراجات النارية.

يوفر كميات كبيرة من البنزين.

عيوب سكوتر SYM SYMPHONY SR

يحتاج الصيانة بشكل دوري ومستمر.

خفيف الوزن حيث أنه من الممكن أن يطير على الطرق السريعة.

سعة الخزان الخاصة بالوقود ليست كبيرة وبالتالي لا ينصح بالذهاب به لمسافات طويلة.

سعر سكوتر سيمفوني إس أر – 150 سى سى

يبلغ سعر الدراجة النارية في السوق المصرية حوالي 27.930 جنيه مصري.