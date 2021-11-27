شوف أقوى عروض الجمعة البيضاء داخل أسواق العثيم حتى يوم 30 نوفمبر2021 وبمناسبة العيد السنوي 65

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احصل على أقوى عروض الجمعة البيضاء‬⁩، استمتع بها داخل أسواق عبد الله العثيم من خلال زيارة أحد فروع العثيم داخل المملكة والاستمتاع بعروض العثيم القوية بمناسبة الذكرى السنوية 65، وأيضاً لا تنسوا المشاركة في المسابقة للدخول في السحب على آلاف الجوائز القيمة العثيم يحتفل معكم بمناسبة مرور 65 سنة من خلال مسابقة الذكرى السنوية لربح آلاف الجوائز بملايين الريالات واستمتعوا بمئات العروض الأسبوعية في أسواق عبد الله العثيم، بدأت العروض داخل أسواق العثيم في السعودية من يوم 24 وتستمر حتى يوم 30 نوفمبر2021 بمناسبة العيد السنوي. أقوى عروض الجمعة البيضاء: أيضا احصل على زيت شمس دوار الشمس العربي نباتي بلاستيك 2 × 1.5 لتر عدد 2 ربطة لكل عميل سعر الربطة 37.95 ريال سعودي قبل الخصم، بعد الخصم سعر المنتج هو 21.95 ريال سعودي، يعني هتوفر 42% مع عروض العثيم.

اشتري أرز مصري جرين فارمز 5 كجم، بإجمالي 2 كيس لكل عميل، وبخصم يصل إلى 32% من السعر الأصلي وهو 34.95 ريال سعودي، وبعد تطبيق نسبة الخصم يكون سعر البيع للعميل هو 23.95 ريال سعودي.

كما يمكنك الاستفادة من خصومات أسواق عبد الله العثيم. على عدد من المنتجات المختلفة ومنها: عرض على سمن فارم 800 جرام، سعر الحبة الأساسي هو 41.95 ريال سعودي. سعر الحبة بعد خصم 33% هو 27.95 ريال سعودي.وتقدم أسواق العثيم 2 حبة لكل عميل. واستفيد أيضا من عرض العثيم على كورن فليكس كلوقز أبو ديك 750 جرام، بسعر 16.95 ريال سعودي وذلك بعد خصم 37% من سعر الحبة الأساسي وهو 26.95 ريال سعودي، وهناك 3 حبات مقدمة من أسواق العثيم لكل عميل. أيضا يمكنك الاستفادة من تخفيضات أسواق العثيم على حليب السعودية كامل الدسم طازج سعه الزجاجة 1 لتر. وعند حصولك على كرتون من حليب السعودية عدد 12 زجاجة في 1 لتر. ستحصل على خصم 17% من العثيم أي ستحصل على الجهاز بسعر 48.95 ريال سعودي، بدلا من سعر 58.95 ريال. عرض أسواق عبد الله العثيم على ستربس الدجاج العادي / حراق وزن 750 جرام. بسعر 27.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 44.95 ريال سعودي يعني هتوفر 38% من السعر الأساسي للحبة.

كما يمكنك الحصول على شامبو بانتين تموجات تناسق حجم 600 مل. هتوفر 44% عند الشراء من أسواق العثيم بسعر 14.95 ريال سعودي. بدلا من السعر الأصلي وهو 26.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة أقوى عروض الجمعة البيضاء داخل أسواق العثيم حتى يوم 30 نوفمبر2021 وبمناسبة العيد السنوي 65 error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض الجمعة البيضاء داخل أسواق العثيم حتى يوم 30 نوفمبر2021 وبمناسبة العيد السنوي 65 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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